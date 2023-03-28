Aydemir: ‘Biz Milletimize güveniyor ve inanıyoruz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı’nın "İktidara gelince kitlelerle hesaplaşacağız" sözlerine ilişkin, "O kitle dediğin ne, kim? Siz 15 Temmuz ile hesaplaşmaya geliyorsunuz demektir. Bu millet size yol verir mi?" diye konuştu.

Aydemir Protokol Metnine Dikkat Çekti

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı’nın protokol metninde "Cumhur İttifakı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama azmiyle milli ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesidir." ifadeleri yer alırken, Millet İttifakının protokol metninde Atatürk’ün ismine dahi yer verilmediğini belirtti.

Baksınlar kim samimi, kim sahici?

Millet İttifakı’nın terör örgütü PKK’nın taleplerini protokollerine dercettiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "Biz milli tarifler yapıyoruz. Atatürk üzerinden özellikle bize çamur atmaya çalışanlara derstir. Baksınlar kim samimi, kim sahici?" diye konuştu.

‘Bu millet size yol verir mi?’

CHP Parti Meclisi Üyesi Sarı’nın "İktidara gelince kitlelerle hesaplaşacağız." sözlerini eleştiren Milletvekili Aydemir, "Parti Meclisinde bulunan birinin sözleri, aslında o kurumsal yapıyı da bağlar. ’Kitlelerle hesaplaşacağız’ ne demek? Kitleden kastınız nedir? 15 Temmuz’da mücadele veren insanlar mı? ’Kitleler’ dedikleriniz kendilerini tankların önüne atan insanlar mı? PKK ve HDP ile mücadele eden kesimler mi? Siz 15 Temmuz ile hesaplaşmaya geliyorsunuz demektir. Bu millet size yol verir mi?" dedi.

Tüm Engelleri Kaldıran Ak Partidir

AK Parti’nin Kürtlere dönük samimi bir politika yürüttüğünü anlatan Milletvekili Aydemir, "Kürt kardeşlerimiz, ’Bizi yaşatan, bizim yaşamımızın önündeki bütün engelleri kaldıran AK Parti’dir. Bizi öldürmek için gayret sarf eden de PKK’dır.’ diyor. PKK, Kürdü diz çökertmek, yok etmek için uğraşıyor. PKK, Kürt düşmanı." ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakının millete hizmet vermek, eser üretmek, yatırımlarla hayatı kolaylaştırmak, reformlarla ufuk kaydetmeye öncelik verdiğini belirten Milletvekili Aydemir, Millet İttifakının ise iftira siyasetine yoğunlaştığını bildirdi.

Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin depremi gündeminden hiç çıkarmadığını, depremzedeleri yalnız bırakmadığını, muhalefetin ise depremzedelere üyelik şartı ile çadır dağıttığını söyledi. Milletvekili Aydemir, ‘Şükür ki milletimiz hakikatleri görüyor ve şükür ki milletimiz feraset ve basiretiyle hakkı teslim ediyor. Biz Milletimize inanıyoruz. Biz Milletimize güveniyoruz. ‘ dedi.