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Aydemir: “Biz milleti yüreğimize koymuşuz”

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, siyaset dilini temiz ve edepli tutmanın Millete ve milli iradeye saygının gereği olduğunu vurgulayarak, “Bu millet aydın bir millet. Münevver bir millet. Bu millet temiz mayalı bir millet. Öyleyse seçtikleri de diline dikkat etmek durumundadır” dedi.

ERZURUM 10.12.2021, 12:58
Aydemir: “Biz milleti yüreğimize koymuşuz”

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, siyaset dilini temiz ve edepli tutmanın Millete ve milli iradeye saygının gereği olduğunu vurgulayarak, “Bu millet aydın bir millet. Münevver bir millet. Bu millet temiz mayalı bir millet. Öyleyse seçtikleri de diline dikkat etmek durumundadır” dedi.

‘Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz’

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere rahmet dileyen Milletvekili Aydemir, ‘Ancak biz bu duyguları taşırken vatana ihanetle iştigal edenler maalesef gözümüzün önünde cirit atıyorlar. Yazık ki bunlara destek olanlar var. ‘ kaydını düştü.

Aydemir ak belediyecilik farkını paylaştı

Muhalefetin yönettiği Belediyelerde tam manasıyla bir hizmetsizlik anlayışının hakim hale geldiğini, bunu muhalefete destek veren gazetecilerin de haber ve yazılarına yansıttığını söyleyen Milletvekili Aydemir, AK Belediyeciliğin ise eser ve hizmet siyasetinin ifadesi olduğunu belirtti, Erzurum Büyükşehir ve ilçe Belediyelerini örnek gösterdi.

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da, Büyükşehir Belediyemiz muhteşem işler yapıyor. İlçe Belediyelerimiz de öyle. Erzurumlunun memnuniyeti çok yüksek. Çözüm ve hizmet siyasetini, AK Belediyeciliği, sosyal belediyeciliği, gönül belediyeciliğini eser eser ortaya koyuyorlar. ‘ kaydını düştü.

Küresel ölçekte baş gösteren olumsuz ekonomik sürece rağmen Türkiye’de yatırımların yükselmeye devam ettiği, üretim, istihdam, ihracat ekseninde ekonomi altyapısının işlerliğini koruyup, işlevini artırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Çünkü biz Milletimizi yüreğimize koymuşuz. ‘dedi.

‘Çat’ta yüksek öğretim yatırımı’

Salgın ve küresel boyutta yaşanan ekonomik sorunlara rağmen ülkede yatırımların sürdürüldüğünü kaydeden Milletvekili Aydemir, Erzurum’un Çat ilçesindeki Yüksek öğretim yatırımını gündeme taşıdı, Atatürk Üniversitesi Yönetimi ve Senatosuna, Çat’taki Cumhur ittifakına mensup AK Parti ve MHP Teşkilatlarına teşekkür etti.

TBMM’deki basın toplantısına, ‘ 4 şehidimizle birlikte yüreğimiz bir kez daha paramparça oldu. Hainlerin hempaları küser diye TBMM’de dut yemiş bülbüle dönen Atatürk istismarcılarıyla nevzuhur HDP muhibbi sözde milliyetçileri şehitlerimizin ruhaniyetleri çarpacak! Şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz.’ İfadeleriyle başlayan Milletvekili Aydemir, ‘"Onların aileleri de hepimiz de ’vatan sağ olsun’ diyoruz. Ancak biz bu duyguları taşırken vatana ihanetle iştigal edenler maalesef gözümüzün önünde cirit atıyorlar. Yazık ki bunlara destek olanlar var ve bunlar sözüm ona bu milleti temsil ettiklerini ifade ediyorlar." diye konuştu.

‘Milletimiz sayın Soylu’yu yüreğine kazımıştır’

TBMM Genel Kurulunda önceki gün İçişleri Bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir, terörle mücadelede zirve noktaya ulaştığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun üzerine gidildiğini söyledi.

Milletin İçişleri Bakanı Soylu’yu yüreğine kazıdığını söyleyen Aydemir, "Terörle mücadelede zirve noktaya ulaştığı için İçişleri Bakanının üstüne gidiyorlar. Bunu Milletimiz görüyor, Millet içişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yüreğine kazımış. ‘ görüşünü dile getirdi.

Milletvekili Aydemir, "Vicdansızca, imansızca, insafsızca bakanımıza doğru taarruzda bulundular. İçişleri Bakanı ile olan dertleri ne? Terörü yok etmemiz. Mücadeleleri ondan. Üzülüyoruz ki onların o rahatsızlıklarına destek verenler var. Atatürk’ü öne koyup onun arkasında vatan hainliği yapanlara destek olanlar var." ifadelerini kullandı.

‘Siyasetin dili ne kadar rezil bir hale geldi’

CHP Grup Başkanvekili Özel’in İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik "çakallık" ifadesine tepki gösteren Aydemir, "Genel Başkanı el hareketiyle bütün Türkiye’yi utandırırsa, Grup Başkanvekili de bunu söyler. Terbiyesizlik almış başını gidiyor." dedi.

Aydemir, ‘Bir Başka Genel Başkan Milletin gözünün içine baka baka Grup toplantısında muhataplarına ‘yavşak’ ifadesini kullanırsa o da öyle yapar. Her zaman söyledik, siyasetçi diline hakim olmak zorunda. Bu yolu açarsanız önünde duramazsınız, dedik. Geldiğimiz nokta işte bunu gösteriyor. Milletimiz bizi buraya niye gönderdi? Biz milletin seçtiği insanlarız ve milleti temsil ediyoruz. Bu millet aydın bir millet. Münevver bir millet. Bu millet temiz mayalı bir millet. Öyleyse seçtikleri de diline dikkat etmek durumunda. ‘ kaydını düştü.

Şanlıurfa’da Kılıçdaroğlu’na gösterilen tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde yaşanan bir olayı dikkatlere sunan Milletvekili Aydemir, ‘Şanlıurfa’da halk Kılıçdaroğlu’na büyük tepki gösteriyor. Niye, yanında teröre destek verdiğini iddia ettikleri bir Milletvekili olduğu için. Terörle arasına, teröristle arasına mesafe koyamayanlarla buraya gelemezsin, diyor Şanluurfalı vatandaş. Hep söylüyoruz, terörden mutazarrır olan, zarar gören en başta Kürtlerdir. Kürde zulüm yapılıyor terörle. O yüzdendir ki daha ziyade Kürtler sayın Süleyman Soylu’yu kucaklıyor, bağrına basıyor. Çünkü onlara zulmediyor PKK, bölücü vatan hainleri. Şanlıurfa’dan feveran, bu sebeple çıkıyor. Ders almıyorlar maalesef. ‘ diye konuştu.

AK Parti ve Cumhur ittifakının Milletin derdiyle dertlendiği, çözümler ortaya koyduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz millet adına ne yapılabilirin derdindeyiz, gayretindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir kararname yayımladı. Motorlu Taşıtlar Vergisini yüzde 36.2’den yüzde 25’e düşürdü. Sıkıntı var, enflasyon artmış, piyasada fiyat artışları var, bundan dolayı insanımız sıkıntılı. Rahatsız. Bunu ne yapabiliriz de vatandaş daha az etkilensin diye bir gayret koyuyoruz. AK Parti, Cumhur ittifakı olarak, milletvekilleri olarak bir gayretimiz var. Teşkilatlarımız öyle, Bakanlarımız hakeza böyle. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. ‘ dedi.

‘Çin’deki fabrikalar haftanın 3 günü çalışıyor, biz de ise durmak yok şükür’

Küresel boyutta yaşanan iktisadi sorunlara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Ticaret Bakanlığımız ihracat rakamlarını açıklıyor her gün. İhracatta ulaştığımız noktaya dünya gıpta ile bakıyor. Bakın Çin haftada 3 gün fabrikalarını çalıştırır hale düşmüş. Sebebi enerji fiyatlarının yüksekliği. Biz öyle miyiz? Elhamdülillah değiliz. Elbette sıkıntılarımız var, ama dünyaya nispetle biz daha iyi durumdayız. Almanya’da benzin ve motorin fiyatları 500 avroya çıkmış. Benzin alabilmek için Almanya’da komşu ülkelere gidip araç depolarını dolduranlar var. Ama muhalefet bu gerçeğin önünü kapatıyor, perdeliyor. İnsanımızın zihinlerini iğfal etmek için yalan iftira, dedikodu yapıp duruyorlar. Buna karşı biz gayretimizi artırarak devam ettiriyoruz Cumhur İttifakı olarak. ‘ diye konuştu.

Basın Toplantısında, ‘İş bilmezlik, vatanı milleti tanımamazlık, milletin kodlarından bihaber olmak bu muhalefeti ifade ediyor. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetin yanında duran bir Yazar Can Ataklı, daha önce de söylemişti, şimdi de çok isabetle vurgu yapıyor ki, ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetemiyor İstanbul’u. Yürüyen Merdivenleri, yürüyen bantları şimdi arıza var deyip kapatmışlar . Nereye gitsek bunlarla karşılaşıyoruz. ‘ diyor, isyan ediyor Sayın Ataklı. Beceriksizlik, iş bilmemezlik bunların alameti farikası durumunda. Onların etiketi durumunda. Bir yerde beceriksizlik varsa CHP’lidir. Böyle bir hal çıktı ortaya. İzmir’in hali orta yerde. Ama ben Erzurum Milletvekiliyim, Erzurum’da, Büyükşehir Belediyemiz muhteşem işler yapıyor. İlçe Belediyelerimiz de öyle. Erzurumlunun memnuniyeti çok yüksek. Çözüm ve hizmet siyasetini, AK Belediyeciliği, sosyal belediyeciliği, gönül belediyeciliğini eser eser ortaya koyuyorlar. Çünkü biz Milletimizi yüreğimize koymuşuz. Aziz Milletimiz de bunu biliyor.’ dedi.

‘2023’te boylarının ölçüsünü alacaklar’

Milletvekili Aydemir, ‘Vatandaşımız dünyadaki gelişmelerden kaynaklı sıkıntılar yaşıyor, salgın sıkıntıları artırdı. Enflasyon rakamlarında yükselme var. Bütün Dünya böyle. Biz bu duruma rağmen diğer ülkelere göre olumsuzluklardan daha az etkileniyoruz. Milletimiz biliyor bunları. 2023’e 1.5 yıl var. Allah’ın izniyle muhalefet boyunun ölçüsünü alacak. ‘ vurgusunda bulundu.

Aydemir’Çat’ı gündeme taşıdı

‘Biz ülkemizin her köşesini hizmetlerle donatmaya, yatırımlarla bezetmeye çalışıyoruz. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla, müspet değerlerle uğraşıyoruz. ‘ diyen Milletvekili Aydemir Erzurum Çat ilçesine yönelik eğitim yatırımlarını gündeme taşıdı.

Aydemir, ‘Çat Erzurum’un önsözü , Selçuklu’nun ilk durağı olan bir güzide ilçemizdir. Anadolu’nun kilidini açan Malazgirt Zaferinden önce ecdadımz Selçuklu Çat’ta konuşlanmıştır. Malazgirt zaferi eğer var ise Çat’ta İbrahim İnal konuşlandığı için gerçekleşmiştir. Çat’ın mukimleri o kadar nezih insanlardır ki , dadaş kıvamı orada bütün zemine yayılmış durumda. Biz oraya bir Meslek Yüksek Okulu açmanın gayretindeyiz. Eskiden hayal edilemezdi bu. YÖK bunu görüştü. Atatürk Üniversitemiz, Üniversite Senatomuz böyle bir karar aldı. Çat Belediye Başkanımız ve Oradaki AK Parti Teşkilatı, hep beraber üstün bir çaba sarf ettiler. Orada da münevver gençlerimiz yetişecek, ülkemizin her noktasına da katkı sunacaklar. Hayırlı olsun‘ dedi.

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