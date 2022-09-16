Aydemir: ‘Biz eser, muhalefet sorun üretiyor’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Davanın eser ve hizmet siyaseti, meselelere çözüm odaklı yaklaşımı, yatırımlarla milli iradeye saygı üslubu yerel yönetimlerimizde de en net biçimde tebarüz ediyor. ‘ dedi.

Ak Belediyecilik Modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu AK Belediyecilik modelinin, hayatın her alanını kuşatan, vatandaş memnuniyet ve rızasını öncelik olarak kaydeden bir yerel yönetim reformu olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Rutin hizmet anlayışını aşan, tüm olgularda kendini gösteren ‘Sosyal Belediyecilik’ AK yaklaşımdır. ‘ kaydını düştü.

Vefa ve Sadakat Eksenli Yaklaşım

Yerel Yönetimde AK Modelin vefa ve sadakat eksenli olduğu, halka hizmetin Hakka hizmet olduğu gerçeğini teslim ve ifade ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘AK Belediyeler, Cumhur İttifakı yönetimindeki yerel yönetimler halkın her beklenti ve öngörüsüyle proje oluşturarak, bunu eser siyaseti içinde yatırımla tescil ediyor. ‘ dedi.

Muhalfetin Yerel Yönetimdeki Başarısızlığı

Muhalefete mensup partilerin yönettiği belediyelerin sorun yumağı içinde olduğu, özellikle İstanbul, Ankara gibi metropollerde belediyelerin halka hizmete yönelik eylem yerine söyleme yoğunlaştığı, halkın taleplerinin demogoji yaklaşımıyla ele alındığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘AK Belediyelere, Cumhur ittifakınca yönetilen belediyelere bakanlar, bu gerçeğin farkındadır. Biz eser, onlar ise sorun üretiyor. ‘ ifadesini kullandı.

Aydemir’den Yerel Yönetim İstişaresi

AK Parti Milletvekili Aydemir saha çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir ve Palandöken Belediyelerini ziyaret ederek, yerel yönetim eser siyaseti kaydında istişarelerde bulundu, sahada kendilerine yansıtılan beklenti ve talepleri sundu.

Aydemir Büyükşehir’i Ziyaret Etti

Erzurum Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Büyükşehir Başkanı Mehmet Sekmen’le görüşen Milletvekili Aydemir, sahadan yansıyan Büyükşehir hizmetlerine ilişkin vatandaş memnuniyetini paylaştı, esnaf, kurum ve vatandaş ziyaretlerindeki belediye çalışmalarına ilişkin tespitleri aktardı, her alanda yürütülen hizmet seferberliğine minnettarlığını kaydetti.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

AK Dönem ile birlikte belediyelerin yalnızca yol, su kanal ve ulaşım kaydından sıyrılarak, turizm, spor, tarım, enerji, ticaret ve hizmet sektörleri başta olarak diğer yaşamsal sektörlerde de hizmet sunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu, halkın emrinde olarak onların yaşamını kuşatan her alanda hizmet vermek anlayışıdır. ‘ dedi.

Ak Model ve Şehir Hatıralarına Saygı

AK Belediyeciliğin insana ve dolayısıyla şehirlerin hatıra, tarih ve müktesebatına saygıyı içerdiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Erzurum’da kentsel dönüşümde kaydedilen başarıyı dile getirdi, tarihi ve turizm alanlarında ihya ve çevre çalışmalarına dikkat çekti.

Aydemir Başkan Sunar’la Bir Araya Geldi

Sahada yerel yönetim istişaresi çalışmasına devam eden Milletvekili Aydemir, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar ile bir araya geldi. Palandöken Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Başkan Sunar ile yaptığı görüşmelerde, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden yansıtılan şükran duygularını aktardı, talepleri de not düştü.

Palandöken Belediyesine Övgü

Erzurum kaydında ilçe belediyelerinin muhalefet yönetimindeki Büyükşehir Belediyelerinin bile gıpta ile baktığı hizmet ve eser üretimi gerçekleştirdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Palandöken ilçesinde gerçekleştirilen sosyal belediyeciliğin örnek düzeyde olduğu, vefa gurupları ve PALTİM gibi oluşumlarla Palandökenlilere hizmet verildiğini belirtti.

Palandöken Belediyesi Kültür Ve Sanat Yaklaşımı

Palandöken Belediyesi tarafından kaydedilen çevre çalışmaları ve sıfır atık yaklaşımından övgü ile söz eden Milletvekili Aydemir, ilçe bazında faaliyet veren Kültür, Sanat ve Eğitim merkezlerinin özellikle kurslar saikiyle iş edindirme kaydında istihdama katkı sunduğunu bildirdi.

Aydemir’den Yakutiye Bazlı Tarımsal Yatırımlar İstişaresi

Milletvekili Aydemir saha çalışmaları düzeyinde Yakutiye Tarım İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti. İlçe Tarım Müdürü Nevra Küzeci ve kurum yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçedeki tarım ve hayvancılığa dönük gelişmelerin seyrini ele aldı, bölge bazlı tarımsal desteklerin üretime yansıtılması odağında kayıtlar düştü.