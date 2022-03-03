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Aydemir Batı’nın ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, "HDP ile demokrasi taban tabana zıt iki kavramdır. HDP’nin demokrasiyle uzak yakın ilgisi hiçbir zaman olmamıştır." dedi.

ERZURUM 03.03.2022, 13:46
Aydemir Batı’nın ikiyüzlülüğüne vurgu yaptı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, "HDP ile demokrasi taban tabana zıt iki kavramdır. HDP’nin demokrasiyle uzak yakın ilgisi hiçbir zaman olmamıştır." dedi.

Batının Suriye, Irak ve Afganistan’dan gelen mülteci akınına kapılarını kapadığını, mültecilerin ölüme terkedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Ukrayna - Rusya çakışması sonrası oluşan Ukrayna mülteci akını karşısında ise Batı’nın kapılarını ardına kadar açtığını, bunun çifte standart ve ikiyüzlülük olduğunu kaydetti.

‘Hdp’nin tepkisi birlik ve beraberlik vurgusunadır’

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Van Dernekler Federasyonunun seçimine katılan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli arasında gerginlik yaşandığını, ‘Birlik, beraberlik vurgusu yapan Milletvekili Kartal’ın konuşmasının bir grup HDP’li tarafından engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Kartal: ‘Türkiye’nin Birliği Ve Beraberliği Hepimizin Gayesidir

AK Parti Van Milletvekili Kartal’ın konuşmasında. ‘Türkiye’de 2002’den bu yana Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Hepimiz Türkiye’nin paydaşlarıyız. Türkiye’nin birliği ve beraberliği hepimizin gayesidir. Türkiye olmazsa biz olmayız. ‘ vurgusunu paylaştığını, HDP’li Temelli’nin yönlendirmesiyle Milletvekili Kartal’a yönelik fiili müdahaleye kalkışıldığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘HDP’lilerin saldırısı Van halkına, Kürtlere ve dahi bütün milletimizedir!’ dedi.

‘Temelli’nin konuşması yalan ve iftira içerikli’

HDP Van Milletvekili Temelli’nin konuşmasının "yalan, iftira" içerdiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "İrfan Kartal bey bir Vanlı. Üstelik yüzlerce yıldır Van’da yaşayan bir aile ve Kürt. Sezai Temelli Vanlı da değil Kürt de değil. Kürt’ü istismar eden bir isim, tıpkı bütün HDP’liler gibi ırkçılık yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

‘Kartal hayatını Van’a adamış, Temelli’nin ise Van diye derdi yok’

Federasyonun seçiminde AK Parti Van Milletvekili Kartal’ı konuşturmadıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, Kartal’ın Kürtlerin hayatını kolaylaştırmak ve Van’ın daha iyi olması için çalıştığını belirtti. HDP’li Temelli’nin Van diye bir meselesinin olmadığını söyleyen Milletvekili Aydemir, "Onların seçildikleri yer diye bir dertleri yoktur. Onların derdi karıştırmaktır, Kürt’ün hayatını zora sokmaktır. HDP ile demokrasi taban tabana zıt iki kavramdır. HDP’nin demokrasiyle uzak yakın ilgisi hiçbir zaman olmamıştır. Van Dernekler Federasyonu toplantısında ortaya çıkan ve fiili olarak İrfan beye saldırı girişimine kadar işi götürenlerin hali, fotoğrafı budur. Kınıyorum ben bunları. İrfan beye yapılan saldırı bütün Van’a, bütün Vanlılara, Kürtlere yapılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

‘Hdp kürtlerin düşmanıdır’

‘Bunlar faşist, faşist kavramı hdp’yi ifade ediyor. Bunlar Kürt düşmanlığı yaparak ırkçılık yapıyor. Bunlar bütün millete düşman. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bunların ağababaları kim? ABD. Kim? Avrupa, Batı. Şu anda Ukrayna Rusya arasındaki çatışmadan dolayı bir mülteci akını yaşanıyor. Suriye’den de Irak’tan da yaşandı, Afganistan’da yaşandı. Batılılar ‘biz asla mülteci istemeyiz’ dediler. Kime dönük, Suriye’ye, Irak’a, Müslüman kimliğe dönüktü bu tavır. Din düşmanlığı batının tam da kendisidir. Şimdi Miçotakis açıklama yapıyor, ‘Ukrayna’dan gelenler başımız, gözümüz üstüne’ diyor. Peki ya Suriye’den gelenler? Aç bilaç bırakıp ölüme terk ettiler. İşte HDP bu anlayışın uzantısıdır. Avrupa’nın Amerika’nın şekillendirdiği bir yapıdır.’ diye konuştu.

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