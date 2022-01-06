banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Aydemir: ‘Başörtüsü milletimizin değeridir’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz değerlerimizle yaşayan ve onlarla tarif edilen bir milletiz. Değerlerimize sahip çıkmak, hep diri ve kıyamda tutmak durumundayız. ‘ dedi.

ERZURUM 06.01.2022, 13:22
Aydemir: ‘Başörtüsü milletimizin değeridir’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz değerlerimizle yaşayan ve onlarla tarif edilen bir milletiz. Değerlerimize sahip çıkmak, hep diri ve kıyamda tutmak durumundayız. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir gündemi yorumladı

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyasi ve iktisadi gündemi değerlendiren Milletvekili Aydemir, Kazakistan’da yaşanan toplumsal olayları ele aldı, nümayişlerin dışarıdan yönlendirildiğine işaret ederek, ülkenin bayrak ismi Nur Sultan Nazarbayev ufkunda yürüyen Kazakistan’ın bu olayları durduracağına inandığını vurguladı.

Şühedaya saygı ve minnet

Adana’nın 100’üncü şahlanış yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, 5 Ocak 1975’te hakka vuslata eren Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’yı rahmet niyazlarıyla andı. Şehit Fethi Sekin’in şüheda ordusunun mümtaz simalarından olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, O’nun Türk Milletinin yüreğinde ebediyen yaşayacağını belirtti.

Kadına hakareti telin ediyoruz

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının bir diğer gündemi ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a verilen uyarı cezasına tepki oldu. CHP Disiplin kurulunca verilen cezanın yetersiz olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, ‘Başı örtülü veya örtüsüz kadına yönelik her türlü hakaret ve saldırıları telin ediyoruz. ‘ dedi.

‘Kazakistan’daki olaylar dışarıdan yönlendirilmiştir’

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi(TÜRKPA) Üyesi, TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Aydemir, TBMM’deki basın toplantısında, Kazakistan’da birtakım olayların yaşandığını, dışarıdan yönlendirmeyle, manipülatif yaklaşımlar sergilendiğini fark ettiklerini söyledi.

Türk Dünyasındaki müessif olaylar

Türk Dünyası’ndaki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini kaydeden Aydemir, ‘Kazakistanda gelişen bir takım toplumsal olaylar var. Şunu fark ediyoruz ki, dışarıdan yönlendirerek içeriyi karıştırma adına farklı ülkelerde bir takım manipülatif yaklaşımlar sergileniyor. Bunu biz Türkiye olarak çok yaşadık, yaşıyoruz. Zaman zaman bu nevi nümayişlerle, ara ara kurumlara saldırılarla iktisadi düzeni bozmaya dönük girişimlerle bunu biz de yaşadık, yaşıyoruz, görüyoruz. Aynı hal şimdi Kazakistan’da varit. ‘ kaydını düştü.

Kazakistan olayları

Türkiye’nin de benzer nümayişleri yaşadığını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Kazakistan, Türk dünyasının gönlünde yer bulmuş bir ülkedir. Birbirimizle münasebetlerimiz zirve noktalardadır. Bu nedenle Kazakistan’a dönük dışarıdan yönlendirmeleri mutlaka yakından takip etmek durumundayız. Kazakistan elbette kendi iç yapısını tanzim edecek, düzene sokacaktır ancak yapılan müdahaleleri Türk dünyasının kabul etmesi mümkün değildir. Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı ve TÜRKPA üyesi olarak Kazakistan’daki kardeşlerimize Cenabıhak yardımcı olsun. Türk Dünyası ve Kazakistan’ın Bayrak ismi Nur Sultan Nazarbayev çok değerlidir. İnşallah onunla birlikte Kazakistan bu sorunları giderecek ve Türk Dünyasının bir güzide parçası olarak zirve yürüyüşünü sürdürecektir.’ diye konuştu.

‘Şehit Sekin yüreğimizde yaşıyor’

Milletvekili Aydemir, terör örgütü PKK’nın 2017’de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen Elazığlı şehit polis memuru Fethi Sekin’i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle andı. Sekin’in, sembol isim olduğunu vurgulayan Aydemir, "Vatanın birliğine, dirliğine kastedenler böylesine bir yiğidi, evlatlarından aldılar. Onların vatanseverliği hepimizin azmini artırmıştır." diye konuştu.

Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’ya vefa

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının bir diğer gündemi Bayrak Şairi arif Nihat Asya’ya vefa oldu. Milletvekili Aydemir, ‘5 Ocak 1975 yılında darı bekaya hicret eden Arif Nihat Asya, Bayrak şairimiz. Onu rahmeti rahmana kavuşmasının 47’inci yılında şükran, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhu hep aziz olsun. Ruhuna, Yasini Şeriflerle, Fatihalarla yöneliyoruz.’ mesajını verdi. Adana’nın 100’üncü şahlanış yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, Bütün Adanalıların milli coşkusunu paylaşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.’ dedi.

Özcan’a tepki, uyarı cezasına eleştiri

Basın Toplantısının son bölümünde Bolu Belediye Başkanı Özcan’a verilen uyarı cezasını az bularak tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Biz değerlerimizle yaşayan ve onlarla tarif edilen bir milletiz. Değerlerimize sahip çıkmak durumundayız.’ dedi.

Milletvekili Aydemir, Başörtülü bir kadına hakaret eden Bolu Belediye Başkanına CHP Disiplin kurulunca verilen cezanın yetersiz olduğunu savundu. ‘Başı örtülü veya örtüsüz, kadına yönelik her türlü hakaret ve saldırıları telin ediyoruz.’ diyen Milletvekili Aydemir, CHP’nin, partisine mensup belediye başkanına, başörtülü bir kadına hakaret ettiği için uyarı cezası verdiğini, bu yaptırımın yeterli olmadığını belirtti. Aydemir, "O başörtü, milletimizin değeridir ve sahiplenmek gerekir. Verdiğiniz uyarı cezası o değerlere uzak olduğunuzu gösterir. CHP’nin bu yaklaşımını kınıyorum. Göstermelik bir uyarı ne demektir? Aslında bu durumdan örtülü şekilde ’bu ifadelere iştirak ediyoruz’ anlamı çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8