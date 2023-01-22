Aydemir. ‘Allah’ın laneti üzerlerine olsun’

Milletvekili Aydemir, ‘Mukaddesatımıza el uzatanları telin ediyoruz. Allah’ın laneti üzerlerine olsun. ‘ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mukaddes İslam dininin mensubu;

Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli/ Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli/ Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli/ Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.’ ahdine vefa ve sadakatta kararlılık gösterenlerin yoldaşı olarak, Mukaddesatımıza el uzatanları telin ediyoruz. Allah’ın laneti üzerlerine olsun. ‘ dedi.

‘Kur’anı Kerim’in Sahibi Allah’tır’

Hicr suresinde, ‘Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.’ Ve Vakıa suresindeki, ‘Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur’an’dır. (Aslı) korunmuş bir kitaptadır.’ ayetlerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Kuran’ı Kerim’in sahibi Allah’tır. O’na el uzatanların akıbetleri perişanlık olacaktır. ‘ kaydını düştü.

İslam dinine düşman olanların küresel kayıtta nefret söylemi geliştirdikleri, Hakkı vurgulan, haklıyı koruyan, mazlum ve mağdurlara hami olan İslam Dinini iftira ve karalama kampanyalarıyla ötekileştirmeye çalışıldığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Mukaddesatımız kırmızıçizgimizdir. O’na uzanan eller kırılır. ‘ dedi.