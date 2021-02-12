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Aydemir: ‘AK Dava eser üretme davasıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘‘AK Partiyi tarif eden yegane kavram eser siyasetidir, en bariz farkımız yerli ve milli anlayışı hayata geçiren bir siyasi yapı olmamızdır. AK Parti iktidar olduğu günden bugüne, davasını tüm ülke sathında yatırımlarla, reformlarla ifade etmiştir.’ dedi.

ERZURUM 12.02.2021, 10:02
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Aydemir: ‘AK Dava eser üretme davasıdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘‘AK Partiyi tarif eden yegane kavram eser siyasetidir, en bariz farkımız yerli ve milli anlayışı hayata geçiren bir siyasi yapı olmamızdır. AK Parti iktidar olduğu günden bugüne, davasını tüm ülke sathında yatırımlarla, reformlarla ifade etmiştir.’ dedi.

Aydemir Tespitlerini Paylaştı

Yasama çalışmaları kapsamında gündeme ilişkin tespit, öngörü ve vurgularını kamuoyuyla paylaşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti’nin yatırım ve reformlarla ifade bulan Eser Siyasetini anlattı, salgın sürecindeki sağlık hizmetlerine değinerek, Erzurum Şehir Hastanesini örnek olarak gösterdi. Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Milletvekili Aydemir, bunun milli bir beklenti olduğuna vurgu yaptı.

Değişim, Dönüşüm Süreci

Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde emsali görülmeyen bir değişim ve dönüşüm yaşandığı, bunun yeniden diriliş, Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine yürüyüş seferi olduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, küresel ölçekte ilgi, dikkat ve gıptayla izlenen sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eseri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müstesna Ufku

Basın toplantısında, CHP odağında, muhalefetin, AK Parti tarafından izlenen eser siyasetine yaklaşım ve değerlendirmelerini ‘sığ siyaset’ olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, AK Partinin yerli ve milli anlayışı zirvelere taşıyan bir siyasi kadro olduğunu kaydetti. Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001’de yola çıkan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana iktidarını sürdüren AK Parti’nin, sayısız eser ortaya koyduğunu, milletin refah düzeyi ve yaşam kalitesini yükselttiğini söyledi.

Sağlık Sektörü

Sağlık sektöründe alınan mesafeye dikkati çeken Aydemir, Türkiye’nin birçok yerinde şehir hastanesi açtıklarını hatırlatarak, "Toplumun tamamına yakını sağlık hizmetlerinden memnuniyet ifade ediyorsa bu yatırımlardan kaynaklanıyor. Bu yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkuyla gerçekleşmiştir." dedi.

Aydemir Erzurum Şehir Hastanesini Örnek Olarak Gösterdi

Türkiye’de artık ilçelerin de özel nitelikli sağlık yatırımlarına kavuşturulduğunu anlatan Milletvekili Aydemir, AK Parti’den önce büyükşehirlerde bile tesis edilemeyecek hastanelerin artık ilçelerde de bulunduğunu ifade etti. Basın mensuplarına, Erzurum Şehir Hastanesinin fotoğrafını gösteren Aydemir, eskiden akla hayale gelmeyen bu eserin, AK Parti ile hayat bulduğunu belirtti.

Milletvekili Aydemir, Erzurum Şehir Hastanesi, diğerleri gibi, hem yatak kapasitesi, hem teknik imkanları ve hem de yüksek düzeyli hekim kadrosuyla çok üst düzey hizmet verilen bir sağlık abidesidir. ‘ dedi.

‘Varsa ufkunuz onları söyleyin’

AK Partinin projelerini toplumun beklentileri doğrultusunda hazırladığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Muhalif cenahın bu eserlere dikkat etmesini isteyerek, "Ceffelkalem eleştirmeyin, varsa ufkunuz, teklifiniz onları sunun. Siyah beyaza takılı biçimde tenkit getirirseniz o zaman karşılığı olmuyor. Noksanımız varsa onları söyleyin." diye konuştu.

Milli Uzay Programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Milli Uzay Programı’nı açıkladığını hatırlatan Aydemir, "Muhalefet buna bile tenkit getirdi. Kimi, tabii içeriğinde bir şey bulamadığı için ’Sunumu kötüydü.’ dedi. Kimi ’Milli bir araç gönderemezler.’ gibi bir yaklaşım sergiledi. Bakış açıları böyle. Oysa biz yerli ve milli anlayışı doruklara taşımış bir siyasi kadroyuz. Allah’ın izniyle bu doruk kavramını uzayda da göstereceğiz. Çünkü uzay dorukları ifade ediyor. AK Parti, Ak yaklaşım, milletimizi hep zirvelere taşıma hedefini koydu. Şimdi de Allah’ın izniyle bu hedefe doğru yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa

Muhalefetin "sığ siyaset" yaptığını dile getiren Aydemir, "İhtilal ürünü bir anayasa, milletimizin hak ettiği anayasa değildir. Bunu öteden beri söylüyoruz. Muhalefet de bu neviden ara ara dillendirmeler yapıyor. Gündeme getirdiğimiz gün hemen arkalarını dönüyorlar, samimi değiller. Birikimleri yok. Keşke AK Parti’nin yürüdüğü yolun ne olduğuna bir baksalar. Oradan bir hisse alırlar ve kendi paylarına da doğru bir rota üzerinde yürürler. Böyle bir niyetleri yok. CHP’nin tarihine iz koymuş, milletin refahına, huzuruna katkı sunan bir yatırımı var mı? Bulamazsınız, yoktur. Atatürk’ü bu işin dışında koymak lazım. Bugünkü CHP, Atatürk’ü ifade etmekten çok uzak. Terörize yapılarla iş birliği halinde. Çok açık." dedi.

Aydemir’in Gökdadaş Teklifi

Basın toplantısı sonrasında TRThaber’’de değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Milli Uzay çalışmalarının milletçe büyük sevinç ve gururla karşılandığını belirterek, ‘Astronot, kozmonot kavramları bizi ifade etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli isim anlayışına, bir teklifle iştirak ediyor, astronot yerine ‘Gökdadaş’ ismini teklif ediyoruz. ‘ dedi.
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