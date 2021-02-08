banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Aydemir: ‘AK Belediyecilik şehre sevdadır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Belediyecilik; değerlere bağlılık, vizyoner yaklaşım, birikimle birlikte; şehri ve insanını özümsemek, meseleleri içselleştirmek misyonu, şehre sevda ve nosyonudur’ dedi.

ERZURUM 08.02.2021, 10:26
1
Aydemir: ‘AK Belediyecilik şehre sevdadır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘AK Belediyecilik; değerlere bağlılık, vizyoner yaklaşım, birikimle birlikte; şehri ve insanını özümsemek, meseleleri içselleştirmek misyonu, şehre sevda ve nosyonudur’ dedi.

‘Ak belediyecilik huzur belediyeciliğidir’

AK Belediyeciliğin yalnız alt ve üst yapı yatırımlarıyla tarifinin dar bir takdim olacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Ufkunu Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği AK Belediyecilik aynı zamanda daimi bir huzurun tesisi, şehir ya da beldenin kendisiyle yüzleşerek değerleri üzerinde yükselmesinin ifadesidir. ‘ vurgusunda bulundu.

‘Ak belediyecilik adanmışlık gerektirir’

AK Belediyeciliğin bir adanmışlık ruhu ve feda gerektiren bir anlayışı kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘AK Belediyecilik, şehri yaşamak ve şehirle yaşamaktır. Nefsi ve mesaiyi şehrin gündemine hasretmek, Onun geleceğine yönelik tasavvur ve hayallerle bütünleşmek işidir. Belediyelerimiz eser siyasetiyle bunu ortaya koyuyorlar. ‘ dedi.

Milletvekili Aydemir Yakutiye’ye Yoğunlaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili ve AK Parti Karadeniz il Koordinatörü Aydemir, alan çalışmalarını Yakutiye odağında sürdürdü. AK Parti Yakutiye İlçe Teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Başkan Recep Aydın ve Yönetim kurulu üyeleriyle istişare etti. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ilçe gündem ve günceline değgin görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Uçar’la Yakutiye İstişaresi

Yerel hizmetlerde Erzurum’un en parlak zaman ve zirve dönemini yaşadığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bunu inşaa eden esaslı adreslerden birisi de Yakutiye Belediyemiz. Başarılı Başkanımız Sayın Mahmut Uçar kardeşimizi ziyaretten, çalışmalara dönük aktarımları dinlemekten özel haz aldık. Başkanımıza ve kadrosuna teşekkür ediyoruz. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Erzurum Din Görevlileri Derneğinin Konuğu Oldu

Yakutiye alan çalışması kapsamında Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Yakutiye ilçe Başkanı Recep Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum Din Görevlileri Derneğinin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Dernek Başkanı Emrullah Kaçar’dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı, derneğin beklentilerini tespit ile mevcut yaklaşımı paylaştı. Kaçar sunumunda Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’ın mabedleri sahiplenen tarzına teşekkür etti.

Ak heyetten 2. Osb incelemesi

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti ilçe Başkanı Recep Aydın ve beraberindeki heyetle birlikte 2’inci organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Milletvekili Aydemir’e 2.Organize Sanayi Bölge Müdürü Fırat Karakaya bölgedeki gelişmeler hakkında sunum yaptı. Karakaya’nın bölgede 5 bin kişilik asgari istihdam öngörüsünü paylaşan Milletvekili Aydemir, Erzurum’a yönelen yatırımcılara müteşekkir olduklarını belirtti.

Aydemir’den Üretim Ve Huzur Vurgusu

Bölgedeki Tekstil Kent’te incelemelerde bulunan heyet, tekstil alanında üretim yapan firmaları ziyaret ederek, üretim kapasitesi, ihracat vizyonu ve istihdama katkı odağında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘2. OSB ziyaretimizde yüreğimizi ferahlatan firma gezilerimizden birisi de tekstil sahasında Avrupa ve ABD’ye ihracat yapan VDS Tekstil. Yüzlerce insanımız huzur üzere üretime katkı sunuyorlar. ‘ bildiriminde bulundu.

2. OSB ve tarımsal üretim

Milletvekili Aydemir ve AK Heyet bölgede faaliyet veren süt ürünleri fabrikasının konuğu oldu. Yüz kişiyi aşkın istihdam kapasitesi bulunan Akbirler Süt ve Süt Ürünleri Fabrikasının işlevi hakkında yöneticilerden bilgi alan Milletvekili Aydemir, 2.Organize Sanayi Bölgesinin seçkin ve istihdama katkı sunan yatırımlarla şekillendiğini, il ekonomisinin tarif edilebilir konum ve duruma kavuşmasını sağladığını belirtti. Milletvekili Aydemir daha sonra üretim tesisinde mesai veren ekiple bir araya gelerek gündeme ilişkin tespit ve öngörüleri dinledi.
Yorumlar (0)
20°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Alanyaspor 23 41
5. Trabzonspor 22 39
6. Hatayspor 23 38
7. Karagümrük 23 37
8. Gaziantep FK 22 35
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 22 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 22 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Arsenal 23 31
11. Leeds United 21 29
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 22 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Athletic Bilbao 21 25
11. Celta de Vigo 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16