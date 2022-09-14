Aydemir: ‘Ahilik terbiyesi milli duruşumuzdur’

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘“Ahilik İslam Dininin naslarına ölümüne dikkat, Türk töre ve milli disiplinine koşulsuz itaat, yalnız ve yalnız Hakk’a taatin vurgusu; milli haysiyet ve vakarın bir hayat felsefesi ve disiplin intizamında şahsi ve toplumsal duruşta sergilenmesidir.’ dedi.

Aydemir’den Kardeşlik Ahdi Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Ahilik Büyük Milletimize ait yüksek bir terbiye, eşsiz bir edep, emsalsiz bir duruşun ifadesi; Yüce Milletimizi tarif eden değerler manzumesi; muazzez ecdadın asırlara yürüyüşlerine ufuk teşkil eden milli ve manevi temeller hassasiyeti; nefsi mukaddesata adamak kararlılığı; milli dirlik ve birliğe bağlılık ifadesi, kardeşlik ahdidir. ‘ tanımını paylaştı

Ahilik Hakka Tapan Milletimizin Yüksek Terbiyesidir

Milletvekili Aydemir, ‘İnsanı eşrefi mahlukat bilmek rikkati, yalnız hakka kul olmak idrakidir. Nefsi için istmediğini başkası için de talep etmeyen, enaniyete taviz vermeyen, yaşamını doğruluk, iyilik ekseninde devamı öngören, vahdet ve tevhide sadakatin kaydıdır.’ hatırlatmasında bulundu

Alperen Gaçi Dervişlere Rahmet

Milletvekili Aydemir, ‘Ahilik, Alp ve Erenliğin Alperenlik halinde terkibi, İslam edep, iffet ve terbiyesinin Bacıyanı Rum kaydında teşkili, mukaddesat yol ve uğrunda gaza ve şehadet kararlılığının Gaziyan-ı Rum kaydında takdimidir. ‘ dedi.

Milli Asaletimiz ve Tebrik

Milletvekili Aydemir, ‘Türk Milletinin asalet ve farklılığını kaydeden, O’nu asırlara hükümran kılan, tüm kırmızıçizgisini Kuran-ı Kerim’in oluşturduğu Ahilik terbiyesini tesis eden Ahmet Yesevi Hazretlerinden Ahi Evran’a, Hacı Bektaş-ı Veliden Hacı Bayram Veli’ye muhteşem ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onların çizdiği ufuktan ayrılmama kararlılığımızı belirtiyor, tüm esnafımızın Ahilik kararlılığı ve Ahilik Haftasını kutluyoruz.’