Aydemir Adalet Bakanlığı bütçesini değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçeleri üzerinde tespitlerini paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Biz adaleti insan olmanın ilk basamağı olarak gören bir anlayışı ifade ediyoruz. Ve yirmi yıldır bunları hayata yansıtmışız. ‘ dedi

‘Türkiye’ye İftira Atanlar Yunanistan’daki Zulmü Görmüyor’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. Bakanlık bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, koro halinde AİHM üzerinden Türkiye’ye iftira atanların, AB üyesi Yunanistan’ın AİHM kararına rağmen yıllardır İskeçe Türk Birliği’ne uyguladığı zulmü görmezden geldiklerine işaret etti.

İstiklal Caddesindeki Katliam

Sunumunda İstiklal Caddesindeki terör vahşetine değinen Milletvekili Aydemir, çocukların kanına girilen terör olayından PKK-PYD’yi uzak göstermeye çalışan HDP’ye sert tepki vererek, ‘PKK-PYD Kürt düşmanı hain bir yapıdır!’ kaydını düştü.

Muhalefetin Tehdit Diline Tepki

Muhalefetin tehdit dili kullandığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Bir milletvekili arkadaşımız, muhalefete mensup bir milletvekilinin “Yargılanacaksınız. ” ifadesini garip karşıladı, ona dönük birkaç not düştü. Oysa o “Yargılanacaksınız.” ifadesi çok masum kalır. Yargılamadan mahkûm edeceklerini kayda geçenler oldu, Genel Başkanları oldu, parti yöneticileri oldu, milletvekilleri oldu. Ne dediler? “İktidar olduğumuz günün ertesi günü gazetelere el koyacağız. ” dediler, bunu söylediler. Bir başkası, Genel Başkan uluslararası sözleşmeleri falan hiçe sayarak “buraya yabancı yatırımcı gelirse onların elinden işlerini alırız, onlara bir şey ödemeyiz. ” gibi tehdit dili kullandı. Şimdi, bu dili kullanan, bu yaklaşımı hayata yansıtanların bize, bizde olmayanla yönelmelerinden doğal ne var? O şöyle düşünüyor, diyor ki: “Ben olsam böyle yaparım.”, “Ben o pozisyonda olsam, Cumhurbaşkanı pozisyonunda olsam, Adalet Bakanı pozisyonunda olsam yargısız infaz yaparım, hemen defterini dürerim.” Bizde o yok, biz adaleti insan olmanın ilk basamağı olarak gören bir anlayışı ifade ediyoruz. Ve bugün burada yirmi yıldır bunları hayata yansıtmışız.’ dedi.

Aydemir’den Muhalefet Diline Eleştiri

Muhalefetin devlete yönelik yargılayıcı bir dil kullandığı, AİHM kararlarını uygulanmadığı gibi asılsız ithamlarda bulunduğuna değinen Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, burada devlete dönük öylesine bir yargılayıcı dil kullanılıyor ki, özellikle mesela AİHM’le ilgili burada çok not düşüldü. “AİHM’nin vermiş olduğu kararlar hayata yansıtılmıyor, uygulanmıyor.” gibi. Bilmeyen, görmeyen, araştırmayan da der ki: “Ya, bu devlet ne kadar böyle cebbar bir devlet, ne kadar yıkan, yok eden bir devlet.” Şu ana kadar, bakın, 2021 yılı sonu itibarıyla AİHM’de 6 bin 221 başvuru sonuçlanmış, bizim için, Türkiye Cumhuriyeti devleti için. Buradan bize noksan, ihlal izafe edilen kaç tane dosya var biliyor musunuz? Toplam 76. Peki, Avrupa Birliği ülkelerine baktınız mı ihlalle sonuçlanan dosya ne kadar? Bakın, biz baktık, çıkardık; 338. Eşi emsali yok, bizimle kıyas götürmez. ‘ ifadesine yer verdi.

Aydemir’den Muhalefete: Beyin Haritanızı Biraz Cilalayın

Milletvekili Aydemir, ‘Kaldı ki biz ne yapıyoruz? Bakın, onunla ilgili de ben bir çalışma yaptım, çıkardım, şu ana kadar 3 bin 730 tane başvuru. Yani “Şunları yerine ge tirin ” dediklerini yerine ge tirmişiz. Bunlar, böyle zifiri karanlık bir zihin olur mu ya! Biraz kendinizi, şu beyninizi, beyin haritanızı biraz cilalayın. Böyle bir şey olmaz, ayıp!, Devlete dönük, bu derece töhmet ifade edici kayıtlar düşmeyelim. Biraz zihinlerimizi cilalayalım’ dedi.

Malili Anneye Yapılan Zulüm

AİHM kararları ve bunların AB ülkelerindeki uygulamasına yönelik örnekler veren Milletvekili Aydemir, ‘Şimdi, bakın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesiyle ilgili; verilmiş kararlar var, bunları paylaşmak lazım, bunları herkesin bilmesi lazım. Mesela Fransa’yla ilgili düşülen notlar var, kararlar var: Malili bir anne ve yeni doğan bebeğinin on bir gün süreyle, insanlık dışı muameleye muhatap tutularak gözaltında tutulmasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal olarak göndermiş; Fransa’nın bu ihlale dönük hiçbir karşılık ödemesi falan söz konusu olmamış.’ diye konuştu.

Yunanistan AİHM kararını uygulamıyor!

AİHM’in Yunanistan’la ilgili olarak verdiği insan hakları ihlaliyle ilgili kararını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bir başkası, yine elimizin altında var; bakın, burada Yunanistan için var. Elbette ki kimseye adaletsiz davranılmasın, elbette ki hiç kimse adaletsizliğe muhatap olmasın, ancak öyle yansımalar var ki özellikle gözümüzü kapatıyoruz. Mesela Yunanistan’da, orada Türk azınlık var değil mi? İskeçe Türk Birliği, 1927 yılında kurulmuş bu; bir dernek, dernek hükmünde bir yapılanma, on binlerce üyesi var, 1983’te bunu kapatmışlar. Sonra ne olmuş? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı vermiş, hâlen daha bakın, on binlerce üyesi var, Avrupa Birliği ülkesi burası -şuraya minnacık bir tabela koyamıyorlar. Yunanistan, Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu karar.‘ dedi.

‘Gadre uğrayan insanların acılarını yüreğinde paylaşmayan insan değildir’

Milletvekili Aydemir, ‘Ya, biz bizden olanı ölümüne yargılıyoruz, öbür tarafı pirüpak diye gösteriyoruz; böyle değil ki. Ha, biz burada geçtiğimiz dönem - Adalet Bakanlığı bütçesinde ona dönük de özel notlar düştük; bir hukuksuzluk varsa, gadre uğrayan insanlar varsa, onların acılarını yüreğinde paylaşmayan kimse zaten insan değildir, biz böyle bakıyoruz hadiseye.’ diye konuştu.

‘Yok Öyle Bir Şey’

Muhalefetin çifti standardı bir politika olarak benimsediğini savunan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, işinize geldiğinde sahiplenirsiniz bir mevzuyu ama gelmezse anında kenara çekilirsiniz.

Şimdi, şu İstiklal terör olayında olduğu gibi, orada çocuklar katledildi değil mi? Bigünah insanlar katledildi. Şimdi ben bakıyorum, bu imansız, kitapsız PKK’lılar bunu kabul etti , “Duran Kalkan ” denilen o vicdansız, insanlık düşmanı “Kasım ayı bizim için eylem ayı.” dedi, “Başladık”da dedi. Buna rağmen oradaki o çocukların katliamından sorumlu tutmama adına sureti haktan gözüküp üstünü kapatacağız; yok öyle bir şey! Öyle bir şey yok! Orada o katliamı yapan PKK kitapsızlarıdır, bu millete, Kürde düşman olanlardır.’ vurgusunu paylaştı

‘PKK Kürdün Düşmanıdır’

Milletvekili Aydemir, ‘Şunu kabul edelim, PKK başta kime düşman biliyor musunuz? Kürt’e düşman. Biz hep altını çizdik; Kürt “vicdanlı insan” demektir “merhametli insan” demektir “imanlı insan” demektir. PKK nedir? PKK tam tersi, insanlık düşmanıdır. Şimdi, orada yapılan hadise

de budur. PKK’nın, PYD’nin bu kararı verdiği çok aşikâr, orta yerde. Bunların hepsi bir. ‘ dedi

Aydemir İspanya’dan Örnek Verdi

Milletvekili Aydemir sunumunun son bölümünde, ‘Bizden olana acımasız yöneliyoruz diyorum ya, bakın, bir örnek vereceğim. Şimdi, İspanya’da birisi sosyal medyada gerçek dışı paylaşım yaptığı için -2019 yılında, on beş ay hapis cezası, bin 620 euro para cezası almış. Beş yıl süreyle öğretmenlik yapamaz kararına bir de ilave bir şey daha koymuşlar: Spor faaliyetlerine de katılamaz diyorlar.. Bakın Böyle çok var.’ kaydını düştü.