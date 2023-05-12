Aydemir: 14 Mayısta yerli ve milli anlayış kazanacaktır

Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye 14 Mayıs’ta Türkiye Yüzyılına girecek, milli ve manevi değerlere sadakat ve vefadan ayrılmayan Milli irade Dünya Lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ufkunda yürümeye devam edecek, yerli ve milli anlayış kazanacaktır. Seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.’ dedi.

Aydemir’den Kazım Karabekir Buluşması

Erzurum’da seçim çalışmalarını Kâzım Karabekir Mahallesinde sürdüren Milletvekili Aydemir, Kâzım Karabekir Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet ederek, herkesi oy kullanmaya ve Cumhur ittifakına destek vermeye davet etti.

Yeni Bir Ak Sayfa Açılacaktır

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlardan Gakkoşlara, Seymenlerden Zeybeklere, Yiğidolardan Yarenlere tüm Türkiye gönül gönüle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini sürdürecek, Türk ve İslam Dünyasının duaları 14 Mayıs seçimlerini bereketlendirecek, Türkiye Yüzyılı seferinde yeni bir AK Sayfa açılacaktır.’ kaydını düştü.

Erzurum Yine Tarih Yazacak

14 Mayıs seçimlerinde Erzurum’un en yüksek oy oranı ile Cumhur İttifakı ve AK Partiye destek vereceğinden emin olduklarını, her vesile ile milli hassasiyetleriyle Türkiye’de öncü il olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum 14 Mayıs’ta yine ve yeni bir tarih yazacak, Türk Siyasi tarihindeki özel ve güzide konumuna yeni bir sayfa ekleyecektir. Bu sayfa dadaşça yazılmış AK Sayfa olacaktır. ‘ vurgusunu paylaştı.