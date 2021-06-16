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Ayak Tenisi Federasyonu’ndan ziyaret

‘Ayak Tenisi Eğitim Sertifika Programı’ kapsamında Erzurum’a gelen Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer ile İl Temsilcisi Selami Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

ERZURUM 16.06.2021, 12:59
Ayak Tenisi Federasyonu’ndan ziyaret

‘Ayak Tenisi Eğitim Sertifika Programı’ kapsamında Erzurum’a gelen Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer ile İl Temsilcisi Selami Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti.

Cumhuriyet Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ‘Ayak Tenisi Eğitim Sertifika Programı’ kapsamında Erzurum’a gelen Ayak Federasyonu As Başkanı Oğuz Özer, İl Temsilcisi Selami Topaloğlu ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek, yeni kurulan federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Aynı zamanda Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü olan Ayak Tenisi Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Selami Topaloğlu, ‘Ayak Tenisi Eğitim Sertifika Programı’na ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ayak Tenis Federasyonu As Başkanı Oğuz Özer, İl Temsilcisi Selami Topaloğlu ve Eğitmenler GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e teşekkür belgesi takdim ettiler.

Taşkesenligil, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan Ayak Tenisi Federasyonu’na ve il temsilcisi Selami Topaloğlu’na başarı dileklerini iletti.
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