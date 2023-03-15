Avusturya Ticaret Müsteşarı Lackner’den ETSO’ya Ziyaret

Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Çetin Gözütok ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Bağrıyanık’la birlikte ETSO’ya gelen Lackner, Başkan Özakalın’dan Erzurum’un ekonomisi, potansiyeli, ildeki firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler ve yatırım alanlarıyla ilgili bilgiler aldı. Ziyarette konuk müsteşara ETSO’nun da çalışmalarından da söz eden Başkan Özakalın, Avusturya ile Türkiye arasındaki dış ticaret rakamları dikkate alındığında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin öneminin daha iyi anlaşılacağını vurguladı.

Erzurum’un özellikle son 15-20 yılda kış turizmi sektöründe bir ivme kazandığını kaydeden Başkan Özakalın, kış turizmi sektöründe Türkiye ve Avusturya’da faaliyet gösteren firmaların daha fazla işbirliği yapmasını arzu ettiklerini belirterek, bu anlamda Erzurum’un potansiyelinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi. Erzurum’da yapılacak yatırımların en üst düzey teşvik unsurlarından faydalanma imkanı olduğuna işaret eden Özakalın, ETSO olarak yerli ve yabancı yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak adına her türlü desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.

Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner ise; Başkan Özakalın’ın ifade ettiği gibi amaçlarının ikili ilişkileri geliştirmek olduğuna değinerek, 2020 yılında Bursa Uludağ’da düzenledikleri ve kış turizmi sektöründe faaliyet gösteren Avusturyalı firmalarla Türk firmaları buluşturdukları bir etkinliğin benzerini, 2024 yılı Mart ayında Erzurum’da gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Kış turizminin Erzurum’da gelişme gösteren bir sektör olduğunu belirten Lackner, “Bu işbirliklerinden, bizim sizlerin, sizin de bizim tecrübelerimizden yaralanabileceğimiz ve birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler mutlaka olacaktır” dedi.

Ziyarette Başkan Özakalın Müsteşar Lackner’e Erzurum’a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.