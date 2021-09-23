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Avrupa Hareketlilik Haftası’na halaylı kutlama

Erzurum’da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Kapalı salonda gerçekleştirilen programda davetliler halay çekip gönüllerince eğlendiler.

ERZURUM 23.09.2021, 13:55
Avrupa Hareketlilik Haftası’na halaylı kutlama

Erzurum’da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Kapalı salonda gerçekleştirilen programda davetliler halay çekip gönüllerince eğlendiler.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organizesi yapılan etkinlik hava muhalefeti nedeniyle Yakutiye Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında masa tenisi, tenis, badminton, ayak tenisi, floor curling, karate, taekwondo, jimnastik, güreş ve eskrim dallarında antrenör ve sporcular gösteri yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğinde yaptığı açıklamada “16-23 Eylül 2021 tarihleri arasında, yalnızca Türkiye’de değil eş zamanlı olarak Avrupa’da da spor etkinlikleri başlatıldı. Bu etkinlikler bir önceki yıllarda çeşitli isimler altında da yapıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan antrenörler ve etkinlik için şehrimize gelen misafirler oldu. Etkinlikten 7’den 77’ye her yaş grubu yararlanıyor. Bir hafta boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bizler bunu yalnızca bir hafta olarak düşünmeyip, yılın her ayında da organizeler yapılsın” diye konuştu.

Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

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