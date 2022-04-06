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Avrupa araştırmacılar gecesine Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak

Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin tamamında araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getiren ve gençleri bilime teşvik eden etkinliklerin düzenlenmesi için Ufuk Avrupa, MSCA-Citizens programları tarafından sağlanan hibeyi almaya hak kazanan tek kurum “Doğadan Sofraya Bilim” projesi ile Türkiye’den Atatürk Üniversitesi oldu.

ERZURUM 06.04.2022, 09:44
Avrupa araştırmacılar gecesine Atatürk Üniversitesi ev sahipliği yapacak

Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin tamamında araştırmacılarla toplumdaki diğer bireyleri bir araya getiren ve gençleri bilime teşvik eden etkinliklerin düzenlenmesi için Ufuk Avrupa, MSCA-Citizens programları tarafından sağlanan hibeyi almaya hak kazanan tek kurum “Doğadan Sofraya Bilim” projesi ile Türkiye’den Atatürk Üniversitesi oldu.

“Ufuk Avrupa Marie Skodowska-Curie aksiyonları (MSCA-Ctizens) dahilinde finanse edilen European Researchers Night (Avrupa Araştırmacılar Gecesi), araştırmacıları toplumla bir araya getirmeyi amaçlayan Avrupa çapında bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Her yılın Eylül ayının son Cuma gününde Avrupa’da 250’den fazla şehirde aynı anda kutlanan bilim ve araştırma şenliği olan Avrupa Araştırmacılar Gecesi, araştırmacılara bilimin çeşitliliğini ve vatandaşların günlük yaşamları üzerindeki etkisini gösterme ve özellikle gençler arasında araştırma kariyerlerine olan ilgiyi canlandırma fırsatı sunması açısından büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Selda Örs tarafından hazırlanan projenin detaylarını paylaşmak üzere basın mensuplarıyla Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde bir araya gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile proje ekibi; projenin bütçesi, tamamlanma süresi ve içeriği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektör Çomaklı: Proje Sayısında Eskiye Oranla Çok Ciddi Bir Yükseliş Yakaladık”

Göreve geldikleri günden bu yana üniversitede araştırma ve proje kültürünü geliştirmek, akademisyenlerin bu alanda üretim yapmalarını sağlamak amacıyla çeşitli alt yapı ve destek ofislerinin yanı sıra teşvik sistemlerini kararlı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Rektör Çomaklı, bu kararlı politikalar sayesinde artık üniversitenin araştırma ve proje sayısında eskiye oranla çok ciddi bir yükselişin yakaladığını söyledi.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası arenada hedeflediği yeri alması noktasında gayret gösterdiklerini aktaran Çomaklı, Avrupa Birliği’nin bilim etkinlikleri çerçevesinde 2022 çağrısına yapılan başvurular arasından sadece Atatürk Üniversitesinin koordinatör ve tek yürütücü olarak başvurduğunu belirterek projenin fonlanmaya hak kazandığını dile getirdi.

Projenin Toplam Bedeli 146 Bin Avro

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen, Doç. Dr. Selda Örs’ün koordinatörü olduğu 146 bin Avroluk bir bütçeye sahip olan projenin Atatürk Üniversitesinin ilk Avrupa Birliği proje koordinatörlüğü olduğunun altını çizen Rektör Çomaklı, bu durumun heyecan verici olduğuna değinerek: “Üniversitemiz, proje geliştirme noktasında ülkemizdeki ilk on üniversite arasında yer alıyor. Yakın zamanda Doğu Anadolu Gözlemevimiz ile ortak proje geliştirmek için uluslararası bir görüşme gerçekleştirdik. Bu kültürü üniversitemizde oturtmuş durumdayız. Kendi kendine yeten bir üniversite olarak ülke yükseköğretimine hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Bu vesileyle projenin hazırlanmasında emeği geçen, Proje Ofisi Koordinatörlüğüne, proje yürütücüsü ve üniversitemizin çeşitli fakültelerinde görev yapan araştırmacı akademisyenlere teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Örs: “Projemiz Erzurum’u Ön Plana Çıkaracak”

Desteklerinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür ederek proje hakkında bilgi vermeye başlayan Selda Örs ise, Ufuk Avrupa projelerinin prestijli projeler olduğu için destek almanın zor olduğunu ifade ederek: "Ankara, İstanbul, İzmir’de bulunan üniversitelerin ağırlıklı olarak destek almaya hak kazandığı bir ortamda ilk defa bu şehirlerin dışında kalan bir kentte tek yürütücü olarak projemizi hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehri ön plana çıkaran, sosyal yönü oldukça fazla olan bu proje öğrencileri ve halkı bir araya getirecek. Projemizin amacı; gençlerimizi bilim ve araştırma anlarında kariyer yapmaya teşvik etmek ve araştırmacılarla halkı bir araya getirerek bilimin ve inovasyonun ne kadar önemli olduğunu onlara göstermek. 2 yıl sürecek proje çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarının Eylül aylarında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliklerle çeşitli deneyler yapılacak ve deneyimler yaşanacak, hem halkı hem de gençleri kapsayan birçok farkı alanlarda aktiviteler düzenlenecek” dedi.

Pandemi ile beraber tarımın ön plana çıktığını aktaran Doç. Dr. Selda Örs, iklim değişikliğinin gündemde olduğu ve iklim olgusunun son yıllarda en çok konuşulan konuların başında geldiğini, bu doğrultuda üretilen ürünlerin topraktan masaya gelene kadar geçtiği tüm süreçleri ve yapılan bütün işlemleri “Doğadan Sofraya Bilim” projesi ile öğrencilere ve halka gösterileceğini belirterek bu sayede ziraatın ön plana çıkacağına inandıklarını söyledi.

Basın toplantısı, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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