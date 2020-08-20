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Av. Çelebi Baro Başkanlığı için adaylığını açıkladı

EKİM AYINDAN YAPILACAK OLAN ERZURUM BAROSU 48. OLAĞAN GENEL KURULUNDA BARO BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN AV. MUSTAFA ÇELEBİ: “SAVUNMANIN GÜCÜ, HUKUK VE ADALET İÇİN MÜCADELEMİZİN BAŞARISI İÇİN ERZURUM BAROSUNA KAYITLI OLAN SAYGIDEĞER MESLEKTAŞLARIMIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM” DEDİ.

ERZURUM 20.08.2020, 15:25
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Av. Çelebi Baro Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Ekim ayından yapılacak olan Erzurum Barosu 48. Olağan Genel Kurulunda Baro Başkanlığına adaylığını açıklayan Av. Mustafa Çelebi: “Savunmanın gücü, hukuk ve adalet için mücadelemizin başarısı için Erzurum Barosuna kayıtlı olan saygıdeğer meslektaşlarımın desteğini bekliyorum” dedi.

Erzurum’un başarılı avukatlarından Mustafa Çelebi Baro başkanlığı için adaylığını açıkladı. 2003 yılında avukatlık mesleğine başladığını ve 2012 ile 2018 yılları arasında Erzurum Barosu yönetim kurulunda görev yaptığını belirten, bu süreçte en başından beri avukatların sorunlarını bire bir hakim olduğunu söyleyen Erzurum Baro Başkanı adayı Av. Mustafa Çelebi: “Meslektaşlarımın, Baro başkanından her şeyden önce mesleğin saygınlığı için çalışması, baroya kamuoyunda saygınlık kazandıracak tutumlar içinde olması, sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmesini, avukat olarak bir yerde haksız bir tavırla karşılaştıklarında Baro Başkanın yanlarında olmasını istediklerini çok net bir şekilde gördüm. Yine Baro Başkanlığını sadece bürokrasi ve protokole katılma, ağırlama fotoğraf çekilme yeri ve makamı olarak görmek istemediklerini, her türlü mesleki ve şahsi sorunlarında yanında görmek istediklerine şahit oldum.” diye konuştu.

Avukatların sorunlarının seçim dönemi sonrası ilgilenilmeyen problemler haline getirildiğini, belirten Av. Çelebi şunları söyledi: “Baro başkanlık seçimleri için ziyaret edilen, ilgi gösterilen avukatlarımızın dile getirdikleri sorunlar seçim sonrası unutulmuştur. Kaldı ki baro başkanlık seçimi sonrasında Baromuza mensup avukatlarımızın münferit olarak maruz kaldığı haksız tutumlar karşısında seçilmiş Baro Başkanları meslektaşımızın yanında yer almak yerine sessiz kalmayı prensip belirlemiştir. Gruplaştırma yapmak için aday olanların aksine, Birlik ve Beraberliğimizi güçlü kılmak adına elimden gelenin fazlasının gayretini vermek için Baro Başkanlığına aday oldum. Gerek görev yaptığım dönemde gerekse sonrasında sürekli olarak meslektaşlarımın yaşadığı sıkıntılar ve uğradıkları haksızlıklara karşı çözüm üretme amacıyla yakından alakadar oldum. Meslektaşlarımın uğramış olduğu haksızlıkları ortadan kaldırmak adına Erzurum Barosu’nun Ekim ayında yapılacak olan 48.Olağan Genel Kurulunda Baro Başkanlığı’na aday olmaya karar verdim. Aday olmamım nedeni avukatlık mesleğine ve savunmanın gücüne olan inancımdır. Barolar siyasi partilerin arka bahçesi yapılamaz. Şahsi menfaat ve görüşler nedeniyle baroların ve avukatların hakları siyasi partilere alet edilemez. Barolar tarafsız olmalıdır. Hak, hukuk, adaletin yanında olmalıdır. Başkanlığım süresince Erzurum Barosu hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ya da tarafı olmayacaktır. Erzurum Barosunun Genel Kurulu yapılacak seçimde takdirini benden yana kullanması halinde, bu tarz tartışmalar içerisinde yer almak yerine, meslektaşlarımın sorunlarıyla yakından ilgilenip çözüm üretmek amacıyla görevimi yapacağım. Baro Başkanı olarak oy veren vermeyen herkesin başkanı olarak ayrım yapmadan görevimi yapacağım. Baro Başkanlığı sıfatının arkasına geçip cübbesine düğme iliklemeksizin, meslektaşının hakkını menfaat gözetmeksizin koruyan kollayan, Baroyu kendine çıkar kapısı olarak görmeyen bir anlayışla, insan haklarına saygılı, Hak’ tan, Hukuk tan ve Adaletten ayrılmaksızın meslektaşlarına hak ettiği hizmeti her daim sağlamak amacıyla, Erzurum Baro Başkanlığına aday oluyorum. Baroda hep bana, hep bize hep çevreme görev verme düzeni kalkacaktır. Seçim dönemi kürsüden söz verip, seçimden önce mesaj atarak yapılacak faaliyetleri seçimden sonra unutan başkan olmayacağım. Görev sürem, meslektaşlarımın adli mercilerdeki yasal haklarını aramakla geçecektir. Baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarıma eşit hizmet edilecektir. İlçelerimizde, kurumlarda görev yapan meslektaşlarımız dışlanmayacak, unutulmayacaktır. Herkese eşit hizmet yapılacaktır. Covıd-19 salgın hastalık döneminde avukatların maddi-manevi haklarını, sağlıklarını, işlerini korumak, düzenlemek yerine seçim sistemi için toplantıların yapıldığı bu toplantılarda göstermelik duruşların sergilendiği, fikir ayrımının yaşandığı gelen tepkiler üzerine görüş ve fikirlerini değiştirdikleri aşikardır.”

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