Aura 22 formula aracı İtalya’da Sahne aldı

Atatürk Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Tulpar Racing Ekibi, ürettikleri ilk formula aracı ile Dünya’nın en prestijli öğrenci mühendislik yarışması olan ve 2022 yılında İtalya’daki Autodromo Riccardo Paletti pistinde gerçekleştirilen “Formula Student Italy” yarışmasına katıldı.

Takım danışmanlığını Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak’ın yaptığı ve ATASAM’ın teknik danışmanlığını sağladığı Tulpar Racing Takımı, Dünya genelinde bu yıl 135 üniversitenin kabul aldığı ve 25 üniversite takımının finale kaldığı Formula Student Italy yarışmasında finale kalarak uluslararası bir başarı elde etti.

Temmuz ayında İtalya’nın Parma kentinde gerçekleşen; Ferrari, Maserati ve Dallara gibi otomotiv sektörünün önde gelen üreticilerinin de yer aldığı, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin mühendisliklerini ortaya koyduğu yarışmada Tulpar Racing Takımı, ürettikleri ilk araç olan “Aura 22” ile ilgileri üstüne çekti.

10 kişilik bir ekibin birlikte çalışarak ürettikleri araçla katıldıkları yarışmada “araç tasarımı, üretim, iş planı ve maliyet” alanlarında İngilizce sunumlar yaparak, jüri karşısına çıkan Tulpar Racing Ekibi, özellikle takım olarak iş planı kategorisinde 135 dünya üniversitesi arasından 16. olarak ilk kez katıldıkları yarışmada önemli tecrübeler edindi.

Aura 22, TEKNOFEST’te Boy Gösterecek

Atatürk Üniversitesinin hem akademisyen hem de öğrencileri ile çağdaş projelerin altına imza attıklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Ürettikleri ilk formula aracıyla uluslararası yarışmada finale kalarak hem ülkemizi hem de üniversitemizi başarıyla temsil eden Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden oluşan Tulpar Racing Takımı ve aracı ”Aura 22”, bu yıl Samsun’da gerçekleşecek olan Türkiye’nin en büyük teknoloji yarışması TEKNOFEST’te de üniversitemizin standında yer alacak. Özellikle gençlerin ilgisini çeken bu aracın, TEKNOFEST’te sergilenmesi ve kullanılmasın yanı sıra meraklıların da sorularına aracı üreten ekip tarafından cevaplar verilerek deneyimler paylaşılacaktır. Bu vesileyle tüm ekibi ve onlara yol gösteren akademisyenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.