Atletizm yarışlarından ilk madalya geldi

Bursa’da yapılan Atletizm U16 Türkiye şampiyonası ilk gün yarışlarında Aşkaleli sporcular ilk madalyalarını kazandı.

Bursa’da yapılan Atletizm U16 Türkiye şampiyonasında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı ilk gün yarışlarında sporcular kendi derecelerini egale ederken Atalay Karakaş ise önemli bir başarı göstererek Türkiye 5. olarak madalya aldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Antrenör Elif Eyüp, "İlçemizde bir ilki gerçekleştirerek Aşkale Belediye Spor Kulübü olarak Atletizm dalında başlattığımız çalışmalar neticesinde buralara kadar gelerek Türkiye şampiyonasına katıldık, Bursa’da ilk gün yarışlarında sporcularımız çok iyi yarışlar çıkardı, neticesinde Türkiye 5. olarak bir sporcumuz madalya kazandı. Bu süreçte bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aşkale Belediye Başkanımız Dr. Ahmet Yaptırmış, Kulüp Başkanı Sinan Boyacı’ya teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye şampiyonasında atletizm takımını yalnız bırakmayan Başkan Sinan Boyacı ise konuşmasında , “İlk kez böyle bir üst düzey yarışlara katıldık, sporcularımız gibi bizde heyecan içindeydik. İlk gün de madalya kazanmak ziyadesiyle heyecanımızı daha da artırdı. Bu süreçte bizlere destek veren Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, antrenör Elif Eyüp’e teşekkür ederken, bunun yanı sıra bizleri gururlandıran sporcularıma da başarılar diliyorum” dedi.