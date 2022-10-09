Atletizm de Aşkale farkı

Erzurum’da düzenlenen atletizm yarışmalarında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı farkını ortaya koyuyor.

Antrenör Elif Eyüp idaresinde aralıksız devam eden çalışmalar neticesini vermeye devam ediyor.

Amatör Spor Haftası çerçevesinde Erzurum Atletizm sahasında U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde Atletizm müsabakalar gerçekleştirildi.

Yarışlarda, Aşkale Belediye Spor Kulübü sporcuları; U12 Sefa Çakmak 400 m. 1., M. Eren Binici 100 m. 1. ve 400 m. 2., U14 m. Ömer Aslan. 100m.1 ve 400 m 2., Yusuf Aslan 100m 2., Atalay Karakaş 400 m 1., Mert Aslan 400 m 3., Yaren Satılmaz 400 m. 3., U16 Kadir Kara 100 m. 1. ve M. Ali Satılmaz 100 m. 3. olarak dereceye girdiler.

Geçen senede yine başarılı bir sezon ortaya koyan Aşkale Belediye Spor Kulübü sporcuları başarılarından dolayı atletizmde isimlerinden söz ettirmeye devam ediyorlar.