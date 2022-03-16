banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

banner548

Son Dakika
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Galatasaray, Barcelona’yı konuk edecek
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!
Amerika'dan Ukrayna'ya büyük yardım!

Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar

Erzurum Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce Palandöken İlçesinde bulunan Aşık Sümmani Kültür Merkezinde sıfır atık projesi kapsamında atık ürünlerden yapılan el sanatları sergisi açıldı.

ERZURUM 16.03.2022, 12:35
Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar

Erzurum Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce Palandöken İlçesinde bulunan Aşık Sümmani Kültür Merkezinde sıfır atık projesi kapsamında atık ürünlerden yapılan el sanatları sergisi açıldı.

Serginin açılış töreni öncesi Erzurum Bar ekibi gösteri yaptı. Açilış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezdi.

Sıfır atık projesi kapsamında Palandöken Hal Eğitim Merkezi bünyesinde kursiyerler tarafından el sanatları ve sıfır atıktan geri dönüşüm ürünleri sergilendi.

Kursta ilgi çeken bir çalışma da Erzurum’da fazlaca tüketilen çay tablosu dikkat çekti. Limonlu çay ve kesme şeker resimlerinin yer aldığı tabloda “acil durumda camı kırınız” yazısı davetlileri gülümsetti.

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Kurs eğitmeni Elif Küçükkaya çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi; “Kendi çalışmam olan üç boyutlu rölyef çalışması yaptım. Çalıştığım eser Erzurum’u tanıtmak amacındayım, Erzurum’da çok çay ve yanında limon olmazsa olmazı çay tüketimi fazla olduğundan Erzurum pancar şekerinden üretilen şeker ve onu kesmek için şeker makası ve olmazsa olmazlardan Oltu Taşı Tespihi koyarak çalışma yaptım. Erzurum genellikle çaysız duramadığından bunu da esprili bir şekilde anlamında adına acil durumlarda camı kırın ve alın şeklinde bir çalışma yaptım.”

Palandöken Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan sergide el dokuması halı stantları vardı. Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticilerinden Meryem Güler, “Bulunduğumuz çalışma alanı Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü halıcılık kursunda bulunuyoruz. Kursiyerlerimizle halıcılık üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yün iplikten bünyen halı imalatı yapıyoruz. Bu iplikler yazın koyun kırkımından sonra onların yünleri alınıyor, çeşitli renklerde boyanıyor, kullanılan motifler tamamen Türk motifleridir. Bu motifler genellikle Osmanlı ve Selçuklu motifleridir. 35x36 kalitede ve 1260 düğüm atılıyor. Kursumuza gelen kursiyerler hem meslek öğreniyorlar hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Mahallelerde komşuluk ilişkileri farklı olduğu için hanımlar birbirlerine söylüyorlar ve kursumuza geliyorlar. İmalatı yapılan halıların satışları yapılıyor, satılmayan ürünler ise kursta kalıyor” diye konuştu.

Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu ise Halk Eğitim Merkezi olarak el sanatları, el nakışları ve çocuk gelişimi alanlarında toplumsal farkındalığı oluşturmak amacıyla böyle bir sergi açtıklarını belirterek, “Burada çöp denilen eşyaları geri dönüşüm olarak tekrar kullanılır hale getirmek amacıyla proje hazırlığı yaptık, kurs hocaları bu projeye destek verdiler. Binlerce şişe veya atık maddeler çöplerden topladık ve tekrar kullanıma sunmak amacıyla ev aksesuarları haline getirdik. Günlük hayatımızda kullandığımız pantolonları, perdeleri, şişe kapakları, ayakkabı kutuları daha birçok eşya toplandı ve değerlendirildi. Babaannelerimiz veya ninelerimizin kullanma eşyaları değerlendirmeye aldık. Her şey çöp değildirden yola çıktık. Böyle çalışmalar yaparak doğayı da kirletmemiş oluyoruz. Yine atık maddelerden oluşturulan bir kütüphane oluşturduk, burada kullanılman bilgisayarlar, limon kasaları, paletlerden aklınıza gelen kullanılmayan malzemeleri değerlendirdik” diye konuştu.

279 usta öğretici ve 4 bin 200 civarında kursiyer bulunduğunu anlatan Yavilioğlu, “Mesleki kurslar, kişisel gelişim kursları, el becerisi kursları bulunuyor. Tiyatro, engellilere yönelik kurslar, dil kursları, kış aylarında kış sporları, kış sporcularımız arasında dünya şampiyonu olan kursiyerlerimiz var. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan halk oyunları ekibi il ve bölge birincisi oldu. 7 den 77’ye kim gelirse gelsin kapımız açık. Hanımlar hangi alana ilgi duyuyorlarsa halk eğitim merkezi kurslarına gitsinler ve kendilerine beceri kursları alsınlar. Bana kursta iş bulunmaz demeyin mutlaka size göre bir kurs vardır, sizi anlayan vardır. Ekonomisi olmayanlara da kurs açtık. Bizler ekonomisi iyi olmayan ailelerin çocuklarını alarak onlara ücretsiz kurs imkanı sağlıyoruz. Bu öğrencilerin sayısı şu an itibariyle 130 civarında. Bu öğrenciler arasında 110 öğrencimizi çeşitli üniversitelere yerleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum için ne gerekiyorsa bizler sonuna kadar vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19