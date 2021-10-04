Atauzem’in yükseköğretim hareketlilik konsorsiyum başvurusu kabul edildi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sayesinde birçok birimi akredite olan Atatürk Üniversitesinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATAUZEM) Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu için Akreditasyon başvurusu kabul edildi.

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Trabzon Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 2021-1-TR01-KA130-HED-000005861 numaralı Erasmus+ Programı 2021 dönemi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu için Akreditasyon başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 7 yıl süreyle kabul edildi.

Bu kapsamda ülkemizde uzaktan eğitim alanındaki personellerin gelişiminin desteklenmesi, alanda uzmanlaşıp yeterlilik kazanması, işbirliklerinin güçlenmesi için yenilikçi uzaktan eğitim modelinin ulusal ve uluslararası boyutta yaygınlaşması konsorsiyum akreditasyonunun temel hedefi olarak belirlendi.

56 bin 700 avro hibe edilerek, 15 öğrenci, 11 personel olmak üzere 26 hareketliliğin kazanıldığı konsorsiyum ile eğitim ve öğretim için personel hareketlilikleri, çalışmalar için öğrenci hareketliliği, staj için öğrenci hareketliliği ve karma yoğun program faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi planlandı. Yedi yıllık süreç içerisinde yenilikçi uzaktan eğitim modeli kapsamında alandaki uygulamalara yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaların yapılması da hedeflerin arasında yer aldı.

Konsorsiyumun ilk yönetim kurulu toplantısı ilgili uzaktan eğitim merkez yöneticilerinin katılımıyla 27 Eylül’de online olarak gerçekleştirildi.