Atauni Rocket Team, Teknofest 2021’e iki roketle katılacak

Çalışmalarına havacılık ve uzay alanında devam eden AtaUni Rocket Team ve akademik danışmanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2018 yılında kurulan ve bu zaman zarfında teoriyi ve zamanı doğru kullanarak, evrensel değerler ışığında dinamik, akılcı, ilkeli ve teknolojik gelişmelere süratle uyum sağlayarak bunu uygulamaya koyan bir ekip olduklarını aktaran AtaUni Rocket Team Lideri Muhammed Emir Turgut, 2020 Teknofest Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisinde Türkiye 7’ncisi olduklarını hatırlattı.

Pençe-3’ün Sistemi Patent Aşamasında

2021 yılında ise üretimi gerçekleştirilen ve Pençe-3 adı verilen roketin yapımında kullanılan özgün sistemlerin şuan patent aşamasında olduğunu belirten Turgut, Teknofest 2021 Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisine iki roketle katılacaklarını söyledi. Gelişmeleri Rektör Çomaklı ile paylaşan Turgut, prototip üretimleri biten roketlerin raporlarının teslim edildiğini, üretim aşamasında olan roketler ile diğer projeler hakkında da çalışmaların devam ettiğini dile getirerek desteklerini kendilerinden hiçbir zaman esirgemeyen başta Rektör Çomaklı olmak üzere, akademik danışmanlarına, takım arkadaşlarına ve sponsor kurumlara teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Elde Edilen Başarılar, Atılan Doğru Adımların Bir Göstergesidir”

Geliştirdikleri projeler ile dikkatleri üzerine çeken öğrencileri tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenlerin ve öğrencilerin elde ettiği çeşitli başarıların, atılan doğru adımların bir göstergesi olduğunu belirterek: “Üniversite olarak savunma sanayinde, havacılık ve uzay alanında ülkemizin ortaya koyduğu vizyona uygun çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. Havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili imalat, üretim ve yazılım mühendisliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu bakımdan AtaUni Rocket Team’in başarıları da doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. İlerleyen dönemde öğrencilerimizin başarılarını daha nice ödüllerle taçlandıracaklarına inancım tamdır. Bu vesileyle tüm öğrenci kulüplerimizi gayretlerinden dolayı kutluyor, yarıştıkları etkinliklerde üstün başarılar diliyorum" dedi.