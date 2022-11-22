Atatürk Üniversitesinin vizyon projelerinden veri merkezinde çalışmalar sürüyor

Bilgilerin organize edilmesi, belli aralıklarla yedeklenmesi, depolanması, kullanılması, lisans kiralama, güvenlik çözümleri, sunucu barındırma ve anlık ileti gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıracak olan Atatürk Üniversitesi Veri Merkezinin (Data Center) inşası hızla devam ediyor.

Kurumsal stratejiler, yönetsel süreçler ile operasyonel kararlar için gerekli verileri sağlamak ve işlemek, verilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi için çevrim içi çalışan bir süreç tasarlamak, veriye dayalı kararlar alınabilmesi için konu ve sorun temelli raporlar hazırlamak ve uluslararası sıralama kuruluşlarında görünürlüğü sağlamak amacıyla Atatürk Üniversitesi tarafından 3 yıl önce kurulan Veri Yönetim Ofisinin ardından, yine üniversite bünyesinde kurulacak olan Veri Merkezinin yapım aşaması tüm hızıyla sürüyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatıyla üniversite kampüsünde yapımına başlanan Veri Merkezi, iç ve dış tehditlere karşı yüksek güvenlikli ve teknolojik imkanlarla dolatılıyor. Yapımı bittiğinde 1000 m2 beyaz alana sahip, yaklaşık 10 bin sunucunun barındırılacağı TIER 4 standardında bir veri merkezi inşa ediliyor.

“Veri Merkezleri Stratejik Bir Önem Taşıyor”

Veri merkezlerinin bulundukları kurumların kalbi olarak da nitelendirilebileceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, günümüzde bilgiyi üretmek kadar onu korumanın ve kullanmanın da stratejik bir önem taşıdığını, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin de en önemli çıktıları arasında yer alan Veri Merkezinin bu açıdan hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Günümüzde verilere hızlı ve güvenli erişimi sağlamak için devlet kurumları, finans kurumları, telekomünikasyon şirketleri, Google ve Facebook gibi çevrim içi pazarlamacılar da dahil birçok kuruluşun veri merkezine ihtiyaç duyduğunu aktaran Rektör Çomaklı: “Veri Merkezleri; içerisinde yönlendiricileri ve sunucuları olan, bunların işlevlerini gerçekleştirmesinde sorumlu olan, büyük boyutlardaki verilerin toplanması, depolanması ve dağıtılması amacıyla bilgisayar ve ağ donanımlarının bir merkezde toplandığı yerlerdir. Bu merkezler, verilerle bilgisayar sistemlerini birleştiren bir alandır. Bu sebeple veri merkezleri sadece bulundukları kurumlar için değil, hem kullanıcılar hem firmalar hem de ülkeler için kritik bir konumda yer almaktadır” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin En Güvenli Veri Merkezlerinden Biri Olacak”

Veri Merkezi tamamlandığında; veri ve uygulamaları depolamak, işlemek ve dağıtmak amacıyla bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin bilgi teknolojileri operasyonlarını ve ekipmanlarını merkezileştiren bir tesise sahip olacaklarını belirten Rektör Çomaklı; verilerin, kurumların en kritik ve özel varlıklarını barındırdıkları için veri merkezlerinin günlük operasyonların devamlılığı için hayati öneme sahip olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı: “Veri merkezimiz ile bölgemize sunucu barındırma, sunucu kiralama, yüksek başarımlı hesaplama, özel bulut, genel bulut, felaket kurtarma merkezi gibi bir yüksek teknoloji hizmetleri yüksek fiziksel ve siber güvenlik sağlanarak sunulacaktır. Yapımı bittiğinde ülkemizin en güvenli veri merkezlerinden biri olacağına inandığımız merkezimiz, bölgemize hem değer hem de stratejik bir önem katacaktır” dedi.