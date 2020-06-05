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Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha Tübitak tarafından desteklendi

YENİ NESİL ÜNİVERSİTE TASARIM VE DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YAPMIŞ OLDUĞU VİZYON, PAYDAŞ VE ÖĞRENCİ ARAMA KONFERANSLARI NETİCESİNDE 43 ADET PROJE ÜRETEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SONRASINDA YAPMIŞ OLDUĞU KARAR KONFERANSI İLE BU PROJELERİ YENİ YÖK VİZYONU ÇERÇEVESİNDE ÖNCELEYEREK HAZIRLANAN 10 PROJEYİ HEMEN UYGULAMAYA ALDI.

Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha Tübitak tarafından desteklendi

YENİ NESİL ÜNİVERSİTE TASARIM VE DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YAPMIŞ OLDUĞU VİZYON, PAYDAŞ VE ÖĞRENCİ ARAMA KONFERANSLARI NETİCESİNDE 43 ADET PROJE ÜRETEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SONRASINDA YAPMIŞ OLDUĞU KARAR KONFERANSI İLE BU PROJELERİ YENİ YÖK VİZYONU ÇERÇEVESİNDE ÖNCELEYEREK HAZIRLANAN 10 PROJEYİ HEMEN UYGULAMAYA ALDI.

05 Haziran 2020 Cuma 16:41
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Atatürk Üniversitesinin hazırladığı 6 proje daha Tübitak tarafından desteklendi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapmış olduğu vizyon, paydaş ve öğrenci arama konferansları neticesinde 43 adet proje üreten Atatürk Üniversitesi, sonrasında yapmış olduğu karar konferansı ile bu projeleri Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde önceleyerek hazırlanan 10 projeyi hemen uygulamaya aldı.

Söz konusu projelerden birisi de Teknokent üzerinden yürütülen Girişimcilik Ekosistemi ve Teknokent Geliştirme Projesi oldu. Söz konusu proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programlarına katılım yönünde özel çaba sarf edildi. Bu çabaların sonucu olarak, Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK 2244 - Sanayi Doktora Programı 2019 Yılı Çağrısında Desteklenmeye Hak Kazanan Üniversite/Araştırma Altyapısı ve Sanayi Kuruluşları Listesinde üst sıralarda yer aldı ve 6 projesi toplam 7.628.484,00 TL bütçeyle desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında geliştirilen ve İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Sivas illerinde bulunan dört farklı firma ile yürütülecek olan 6 projede; ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş, HAMLE Mühendislik Otomasyon Elektrik Makine İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, POLİFARMA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş firmaları görev alacak. Desteklenmeye hak kazanan projeler, Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayhan Çelik, Prof. Dr. İhsan Efeoğlu, Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, Doç. Dr. Serdar Burmaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Levent Bayındır ve Dr. Öğr. Üyesi Ülke Hilal Çelik tarafından yürütülecek.

“Üniversite-Sanayi İş Birliğine Yönelik Güçlü Bir Adım”

Rektör Çomaklı, yaptığı değerlendirmede üniversite-toplum iş birliği içerisinde bir alt başlık olan üniversite-sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini ve gelecekte de benzer çalışmaların yapılabilmesi için altyapı oluşturma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Rektör Çomaklı ayrıca üniversitenin büyük sanayi işletmeleriyle sürekli olarak iletişim halinde olduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Teknokent yönetimine, Proje Destek Ofisine ve ilgili öğretim üyelerine teşekkür etti.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Nedir?

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının Üniversite - Sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Program kapsamında özel sektörde daha fazla araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Bu sayede hibe, destekler ve yatırım destekleriyle hedeflenen teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için kritik önem arz eden insan kaynağının, nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

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