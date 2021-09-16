Atatürk Üniversitesi’nin fizik alanındaki başarıları ödüllendirildi

Her yıl en başarılı bilim insanlarına verilen Türk Fizik Derneği Ödülleri kapsamında Atatürk Üniversitesi 2 dalda ödüllendirildi.

Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lütfü Demir Onur Ödülüne, aynı fakülteden Doç. Dr. Esra Kavaz ise Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödülüne layık görüldü.

Fizik bilimindeki üstün bilimsel başarıları ödüllendirmek üzere geleneksel olarak düzenlenen Türk Fizik Derneği Ödülleri bu yıl Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 37. Uluslararası Türk Fizik Derneği Kongresinde 2021 Yılı Türk Fizik Derneği Onur Ödülüne Prof. Dr. Lütfü Demir, Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödülüne de Doç. Dr. Esra Kavaz layık görüldü.

“Yaşanabilir Bir Dünya İçin Bilimsel Çalışmalar Daha da Önem Kazandı”

Fizik bilimine uzun yıllar boyunca hizmet etmiş olmaktan ve bu çalışmaların ödülle takdir görmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Lütfü Demir, bilimin temel branşları arasında yer alan böylesine önemli bir alan üzerine emek vermenin ve nice öğrencileri mezun ederek bilim dünyasına kazandırmanın kendisine gurur verdiğini ifade ederek, “Bugün de burada Türk Fizik Derneği Ödülleri kapsamında Onur Ödülünü almış bulunuyorum. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bilimsel ve akademik çalışmaların daha da önem kazandığı günümüzde verilen ödüller motivasyon kaynağı oluyor. Bu düşüncelerle Onur Ödülüne layık gören kurul üyelerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Doç. Dr. Kavaz: “İnsanlığa Fayda Sağlayan Çalışmalara Devam Edeceğim”

Prof. Dr. Şevket Erk anısına oluşturulan, eğitim ve araştırmaları ile öne çıkan genç fizikçilere verilen ödülün sahibi olan Doç. Dr. Esra Kavaz’a ayrıca Erk ailesi tarafından 1.000 USD ve Türk Fizik Derneği tarafından da ödül belgesi verildi.

Almış olduğu ödülden dolayı oldukça mutlu olduğunu aktaran Kavaz, bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesinin teşvik unsuru oluşturduğunu ifade ederek, “Akademisyenliğin öncelikli görevleri arasında yer alan insanlığa fayda sağlama misyonuna yönelik yapılan çalışmaların takdir görmesi bizlerin daha çok gayret etmesine vesile oluyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödülünü layık gören değerli kurul üyelerine ve tüm Atatürk Üniversitesi Ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Elde Edilen Başarılar Göğsümüzü Kabartıyor”

Bilimsel ve akademik çalışmaların çağdaş dünyanın şekillenmesinde oldukça önemli olduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “İlerleyen dönemde yaşamımızı şekillendirecek her alanda yeni bir anlayış ve yaşam biçimi ortaya çıkacak. Yeni dönemde bilim ve teknolojide egemen olan araştırma geliştirme kapasitesi yüksek olan ülkeler, dünyamızı biçimlendirmede önemli rol oynayacak. Ülkemiz de bu süreçte yapmış olduğu atılımlarla bilim dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu amaçla hareket eden akademisyenlerimiz de elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödülünü kazanan Esra Kavaz hocamızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.