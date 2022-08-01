Atatürk Üniversitesinin de yer aldığı YÖK Sanal Fuarı başladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programların tanıtılmasına yönelik olarak düzenlenen “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı” başladı. Atatürk Üniversitesi de aday öğrencilere yönelik fakülte ve birimlerin tanıtımını yapmak üzere fuardaki yerini aldı.

“Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022” adıyla 1-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen fuarla YÖK, adayların tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor. Fuar vesilesiyle öğrencilere yönelik bir mesaj yayımlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) göstermiş oldukları başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, fuar vesilesiyle öğrencilerin, üniversite ile ilgili merak ettikleri tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.

Atatürk Üniversitesi Tanıtım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesinin aday öğrencilere yönelik yapmış olduğu tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Rektör Çomaklı; gerek Erzurum’da ikamet eden adaylara yönelik başlatılan Açık Kapı, Tanıtım ve Tercih Günleri etkinliği gerek web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılan tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetler gerekse de YÖK Sanal Fuarı ile ulusal ve uluslararası öğrencilere ulaştıklarını ve üniversite bünyesindeki tüm çalışmaları ve planlanan projeleri anlatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Tercih süreçlerinin öğrenciler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, farklı şehirlerden ve kültürlerden binlerce öğrencinin Atatürk Üniversitesi standını ziyaret ederek gerekli her türlü bilgiye uzmanlar aracılığıyla ulaştığını ifade etti. Tüm üniversite adaylarını Salon 1’de yer alan Atatürk Üniversitesi standını ziyaret etmeye davet eden Çomaklı, tercih döneminin tüm adaylar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversiteler Aday Öğrencilerle Bir Araya Geliyor

Yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen Sanal Fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabilecek, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek ve öğrenciler merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirebilecek.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.