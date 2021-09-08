Atatürk Üniversitesinin Aşı Projesi TÜBİTAK’tan Destek Aldı

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesiyle bölge çiftçisini üretimde destekleyen ve bilimsel çalışmalarıyla da çeşitli konularda yardımcı olan Atatürk Üniversitesi, hayvan sağlığı alanında önemli bir projeye imza attı.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Adıgüzel yürütücülüğünde, Mart 2021 döneminde başvurusu yapılan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 projesi desteklenmeye hak kazandı.

“Bor İçeren Polimerik Nanopartikülerlerin Adjuvant Sistemi Olarak Kullanımı ile İnaktif M. Bovis Aşısı Geliştirilmesi: İn Vivo ve İn Vitro Karakterizasyonları” isimli proje, Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Mycoplasma türlerinin en patojenik türlerinden biri olarak kabul edilen ve dünya çapında çiftlik hayvanları için önemli ekonomik kayıplara neden olan Mycoplasma bovis bakterisine karşı buzağılarda kullanılmak üzere aşı geliştirmeyi amaçlayan proje ile hayvancılığın önemli bir sorunu olan buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

“Son Yıllarda Aşı ve Aşılamadaki Önem Daha da Ön Plana Çıktı”

Geliştirilmesi planlanan bu aşı ile ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, geliştirilecek aşının hem ülkemiz hayvancılığının devamı olan buzağıların korunmasına yardımcı olacağını, hem de maddi kayıpların önüne geçerek ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti.

Rektör Çomaklı, aşının bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması, hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi ve tedavi ihtiyacının azaltılması için yıllardır kullanılan önemli bir araç olduğunun altını çizdi.

Projede emeği geçen Veteriner, Eczacılık ve Fen Fakültesi öğretim üyeleri ile İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Entitüsü uzmanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Çomaklı, elde edilen başarıların devamın gelmesi temennisinde bulundu.