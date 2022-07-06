Atatürk Üniversitesine “Engelsiz Üniversite” ödülü

YÖK tarafından düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu. Atatürk Üniversitesinin engelli öğrenciler için mekânda ve eğitimde erişilebilirlik ve engelli yaşama sunduğu hizmetler çerçevesinde yapmış olduğu çalışmalar YÖK tarafından Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı (Turuncu Bayrak), Eğitimde Erişilebilirlik Bayrağı (Yeşil Bayrak) ve Program Nişanı ile ödüllendirildi.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödüllerini kazananlar Ankara’da düzenlenen törenle YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklandı. 114 üniversiteden yapılan 1074 başvurunun 34 panelist tarafından değerlendirilmesi sonucunda, 84 üniversite toplam 384 bayrak almaya hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi “Hayatın Hizmetinde, Hep İleriye” Sloganıyla Engelli Yaşamına Katkı Sunmayı Sürdürüyor

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Güdücü Tüfekci yürütücülüğünde gerçekleşen komisyon çalışmaları ile yapılan bayrak başvurusu sonucunda: Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, İletişim, Uygulamalı Bilimler ve Ziraat Fakülteleri ile Horasan Meslek Yüksekokulu, Oltu Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu; Mekânda Erişebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak), İletişim Fakültesi Eğitimde Erişebilirlik Ödülü (Yeşil Bayrak), İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) ise görme, işitme ve bedensel engelli kategorilerinde Program Nişanı almaya hak kazandı.

Rektör Çomaklı: “Çevreci ve Engelsiz Bir Kampüse Sahibiz”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsünün, Mimarlık ve Tasarım ile Edebiyat Fakültelerinin ve Teknokent Binasının Mekânda Erişebilirlik Ödülünün (Turuncu Bayrak) bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi olarak çevreci ve engelsiz bir kampüste öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim ve araştırma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizde engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri ile ilgili yapılan çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Özel öğrenci ve personellerimiz, sınıflarına ya da çalışma alanlarına kolayca ulaşabilmelerine imkân tanıyan projelerimizi uygulamaya geçiriyoruz. Bu çerçevede Engelsiz Üniversite Birimimiz, Mekânda ve Eğitimde Erişilebilirlik ile Program Nişanı çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”