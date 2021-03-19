Atatürk Üniversitesi’nden YEDAM’a iş birliği ziyareti

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı görevlileri, Erzurum’da bağımlılıkla mücadele alanında faaliyetlerini yürüten Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Alkol, tütün ve uyuşturucu madde bağımlılıkları hususunda yürütülen faaliyetlerin yanı sıra kumar ve akıllı telefon bağımlılığı üzerine de projeler yapmaya hazırlanan YEDAM’ın gerçekleştirdiği çalışmalar yerinde incelenirken gerçekleştirilen toplantı ile iş birliği imkanları konuşuldu.

Madde kullanımı ve bağımlılığın önlenmesi ile tedavisi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, tanı, önleme ve tedavi süreçlerinde koordineli çalışmanın önemi vurgulanarak ortak programlar geliştirme olanakları tartışıldı.

Görüşmede Erzurum ve çevresindeki birçok ilden gelen hastaların tedavi sürecinde, iş birliği yapmanın verimi arttıracağı bunun neticesinde hastaların daha kısa zamanda bağımlılıktan tamamen kurtulabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla iki kurumda da görev yapan hekim, psikolog ve diğer personelin bağımlılık konusunda özel olarak alabileceği yapılandırılmış eğitimlerle arınma sürecinde hastalara verilen desteğin daha nitelikli hale getirilebileceği, bu hususta da iş birliğine gidilebileceği vurgulanarak önümüzdeki dönemde bağımlı hastaların rehabilitasyon süreçleriyle alakalı olarak koordinasyon ve iletişimin sürdürülmesi gerektiği kararlaştırıldı.