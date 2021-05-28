Atatürk Üniversitesinden Uluslararası Proje Başarısı

Atatürk Üniversitesi tarafından kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik hazırlanan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi (CISC-MSRT) tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul yürütücülüğünde Tebriz Üniversitesi Elektronik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile iş birliği içerisinde başvurusu yapılan Kanser ve Tümör Tedavisi için Fizibilite Değerlendirmesi ve Tasarımı isimli proje, 2020 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında desteklendi.

Proje ekibinde Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Dilruba Gedikoğlu, Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Uğur Cem Hasar, Erzurum Teknik Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hilal Koç yer aldı.

“Bu Teknoloji Diğer Tekniklere Göre Daha Avantajlı”

Desteklenen proje hakkında bilgi paylaşımında bulunan proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul ise kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasında radyoterapi yöntemlerinin etkili olmasına karşın birçok yan etkileri olduğunu vurgulayarak, THz radyasyonunun ise iyonlaştırıcı radyasyon olmadığı için dokularda güvenli bir şekilde kullanılabildiğini aktardı.

Henüz literatür aşaması tamamlanmamış olan THz ile kanser tedavisi konusunun diğer tekniklere göre ucuz, kolay ve hastaları rahatsız etmeden kanser tedavisine olanak sağladığını belirten Ertuğrul, bu teknolojinin şu anda günlük hayatta kullanılmadığını, ancak kullanım potansiyelinin yüksek olduğuna inanıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ertuğrul, projede hem yeni bir THz kaynağının, hem de bir THz dalga kılavuzunun geliştirilmesine odaklanıldığını ve bu konuda araştırma yapılarak teknolojik sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Geliştirilen bu projenin insanlığın çare aradığı hastalıkların başında gelen kanser tedavisine katkı sunabilecek potansiyelde olduğuna vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, topluma fayda sağlayan bilimsel çalışmalara kurum olarak devam edeceklerini söyleyerek bu projede emeği geçenlere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.