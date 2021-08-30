banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'
Selçuk Bayraktar: 'İnsansız savaş uçağımızı yapabiliriz'

Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser

Atatürk Üniversitesi, pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online konser düzenledi.

ERZURUM 30.08.2021, 10:56
Atatürk Üniversitesi’nden öğrencilere online konser

Atatürk Üniversitesi, pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrencilerine online konser düzenledi.

Pandemi süreci nedeniyle evde kalan öğrenciler ve tercih yapan üniversite adaylarına tanıtım yapmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan konserler, Youtube üzerinden canlı sunuldu. Konserlerin çekimleri ve montajı Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılırken, canlı konserler dinleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

Yorumlar (0)
31°
açık