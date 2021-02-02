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Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi

Dijitalleşen dünyanın en önemli teknoloji bileşenlerinden biri olan veri merkezlerine olan gereksinim her geçen gün artıyor.

ERZURUM 02.02.2021, 14:14
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Atatürk Üniversitesinden Milli Veri Merkezi projesi

Dijitalleşen dünyanın en önemli teknoloji bileşenlerinden biri olan veri merkezlerine olan gereksinim her geçen gün artıyor.

İnsan hayatına yön veren medya servisleri ve yeni iletişim kanalları internet ortamına taşındıkça internet servislerinin içinde çalıştığı web sunuculara (server) ev sahipliği yapan veri merkezleri de (datacenter) daha fazla önem kazanıyor.

Bu ihtiyacın artmasıyla birlikte ülkemizde de veri merkezlerinin varlığı ve konumlandırılması gündeme gelmeye başladı.

Atatürk Üniversitesinin bu konuyla ilgili yaklaşık beş yıldır oldukça yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATABAUM) tarafından 2016 yılında hazırlanan veri merkezi kurulumu projesinin ilk olarak 2017 yılında AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile paylaşıldığını, 2018 yılında ise projenin Kalkınma Bakanlığına sunulduğunu kaydetti.

Göreve geldiği günden itibaren başlatmış oldukları “master plan” çalışmaları kapsamında veri merkezi kurulumu için Atatürk Üniversitesi kampüsünde 30 bin metrekarelik bir alanın tespit edildiğini belirten Rektör Çomaklı diğer taraftan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen arama konferanslarından da Erzurum’da bir veri merkezi kurulması yönünde tavsiye kararlarının çıktığına dikkat çekti.

“Çevre Ülkelere Hizmet Verecek Şekilde Planlandı”

Veri güvenliği, uygun şartlarda depolama ve veri merkezlerinin hizmet politikalarından kaynaklanan bir takım sorunlardan dolayı uluslararası standartlarda milli veri merkezi kurulumunun ehemmiyetine dikkat çeken Çomaklı, başta çevre iller olmak üzere bölge ülkelerine hizmet verecek bir yatırımın Erzurum’a kurulmasının şehir için büyük kazanç olacağını söyledi.

Veri merkezlerinin; kritik bilgi işleme kaynaklarının denetimli ortamlarda, merkezi yönetim altında birleştirilmesini sağladığını ve işletmelerin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet almalarına veya iş gereklerine uygun olarak çalışmalarına imkan tanıdığını aktaran Çomaklı, artan kaynak kullanımının daha iyi yönetilebilmesi için merkezi yönetim olanaklarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Erzurum’da kurulması planlanan veri merkezi başta üniversitelerimiz olmak üzere doğu illerimize de merkezi yönetim, bilgi teknolojileri altyapısı birleşimi, tasarruf ve kolokasyon gibi destekler sağlayacaktır. Veri merkezi sayesinde ayrıca ekonominin canlanması ve veri merkezinin modüller yapıda büyümesi ile şehir halkından teknik personel yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Doğrudan istihdamın yanında veri merkezlerinin gelişmiş destek hizmetleri ihtiyacının yerelden karşılanması için bölgede yerel hizmet firmaları kurulmaya başlayacaktır. Bu istihdam ve yeni firmaların bölgede bulunması bölge dışına göçün önlenmesi açısından bir fırsat olarak algılanabilir.”

“Milli Sermaye ve Bilgi Yurtiçinde Kalacak”

“Erzurum’un ipek yolu üzerinde önemli bir ticaret yolu ve kanalı olması da ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Ülkemizdeki kurum/şirket veya bireysel müşteriler tarafından yurtdışından kiralanmakta olan sunuculara/hizmetlere aylık yüksek miktarda bedel ödenmektedir. Bu ücretler dolar/euro cinsinden olmaktadır. Bu proje ile yurt dışına çıkan bu harcamaların kısmen önüne geçilerek milli sermayenin ve bilginin içeride kalması hedeflenmektedir. Ayrıca ülkemizin doğusunda, güneyinde ve kuzeyinde yer alan ülkeler öncelikli olmak üzere yurt dışına hizmet ihracatı yapılarak ülkemizin dış ticaret açığının kapatılması hedeflerine destek verilmesi öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, Milli Veri Merkezi kurma ve yönetme noktasında Atatürk Üniversitesinin gerek donanımlı altyapısı gerekse alanında uzman nitelikli personeli ile öncülük edecek birikime sahip olduğunu sözlerine ekledi.
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