Atatürk Üniversitesi’nden “Let’s Do It Türkiye” hareketine destek

Atatürk Üniversitesi ailesi, 18 Eylül Dünya Temizlik Gününde tüm dünya ile birlikte Türkiye’de eş zamanlı yapılan “Let’s Do It Türkiye (Haydi Yapalım Türkiye)” temizlik hareketine katıldı.

Üniversite kampüsünde yer alan çamlık alanda yapılan ve çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte çevre temizliği yapıldı. Dünya genelinde 180 ülkede eş zamanlı olarak yapılan ve Türkiye’nin de her köşesinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen gönüllüler farkındalık oluşturdu.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Ailesi Daima En Önde Yer Almaktadır”

Yaşanabilir yarınlar için Atatürk Üniversitesi ile Let’s Do It Türkiye sivil inisiyatifinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Çevremiz geleceğimizdir, ona hep birlikte sahip çıkalım. En güzel temizlik, kirletmemektir” dedi.

Atatürk Üniversitesi ailesinin sosyal sorumluluk projelerinde ve farkındalık etkinliklerinde her zaman en önde yer aldığını belirten Rektör Çomaklı, 18 Eylül Dünya Temizlik Gününde tüm dünyada eş zamanlı yapılan ve dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi olan “Let’s Do It Türkiye” etkinliğine katılan çevre ve toplum gönüllülerinin, ekip ruhu ile çevreye atılan çöpleri topladıklarını ifade etti.

“Dünya Temizlik Günü Küresel Bir Farkındalığın Büyük Bir Başlangıcıdır”

Let’s Do It Hareketi Erzurum Temsilcisi Merve Tahir ise, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya harekete verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, “Dünya Temizlik Günü küresel bir farkındalığın büyük bir başlangıcıdır. Biz de bu farkındalığa dikkat çekmek üzere bir araya geldik. Çevre bilincinin geliştirilmesi için gönüllülerimiz ile el ele vererek şehirlerimizi kirlilikten arındırmak istiyoruz. Bu düşüncelerle tüm katılımcılara ve çevre dostu olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.