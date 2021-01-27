Atatürk Üniversitesinden çocuklara yarıyıl hediyesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) bünyesinde sanatsal faaliyetlerini sürdüren Atabuz Müzesi 2021’in ilk ayında 2 farklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Özellikle okulların dönem arasına girmesiyle birlikte ailelerin ilgisini çeken Atabuz Müzesinin birinci katında GSF Heykel Bölümü öğretim elemanları tarafından 3 aya yakın sürede hazırlanan “Cumhuriyet ve Çocuk” isimli karma sergi yer alırken, ikinci katında ise GSF Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Caner Yedikardeş’in “Tuzbuz” isimli kişisel sergisi gösterime sunuluyor.

Çocuklara Yönelik Tasarımlar Sergileniyor

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat’ın küratörlüğünde ekim ayında başlanan ve Cumhuriyet’i yansıtan değerlere gönderme yapan çalışmaların yer aldığı “Cumhuriyet ve Çocuk” sergisinde sanatın ilgi ve izlenme yaşını daha erken süreçlere çekme gayretiyle çocuklara yönelik tasarımlar hazırlandı.

Sergide Muammer Sun’a İthafen Eserler de Yer Alıyor

Erzurum’da direnişin sembolü haline gelen Nenehatun üzerinden üretilen eserlerin yanında çocukların temas edebildiği, iletişim kurabildiği imgelerden oluşan bu tasarımların, “Cumhuriyet ve Çocuk” sergisinin ana eksenini oluşturduğunu belirten Dekan Bulat, ayrıca sergide geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatkar, Atatürk Üniversitesi marşının da bestekarı Muammer Sun’a ithafen eserlerin de sergilendiğini söyledi.

Seramik ve Buz Tekniği İlk Kez Bir Arada Kullanıldı

Atabuz Müzesinde yer alan diğer bir çalışmanın ise “Tuz Buz” adıyla sergilendiğini aktaran Bulat; sergide Dr. Öğr. Üyesi Caner Yedikardeş’in seramik ve buz malzemeyi bir araya getirerek teknik anlamda bir ilke imza attığını ifade etti.

Sergiler 2 Ay Boyunca Devam Edecek

Müzelerin çocukların hayal dünyasını geliştirmesinde oldukça önemli yerler olduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, okulların tatile girmesiyle birlikte yarıyıl hediyesi olarak çocuklara yönelik Atabuz Müzesinde çeşitli sergiler düzenlediklerini dile getirdi. Pandemi dönemi nedeniyle çoğunlukla evlerinde vakit geçiren çocukların ve onlara destek olan ailelerin eğlenceli vakit geçirmeleri için düzenlenen etkinliklerin oldukça ilgi çektiğini ifade eden Çomaklı, Atabuz Müzesinde geçen hafta açılışı gerçekleştirilen sergilerin yaklaşık 2 ay boyunca ücretsiz olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacağını aktardı.