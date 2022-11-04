Atatürk Üniversitesi’nde “Yönetici Asistanlığında Yeni Gelişmeler ve Mesleki Sorunlar” çalıştayı yapıldı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümünden Öğr. Gör. Hüriye Subaşı’nın yürütücülüğünü, Öğr. Gör. Ahmet Lütfü Berkli ve Öğr. Gör. Muhammet Fatih Demirtaş’ın düzenleme komitesini oluşturduğu ekip, “Yönetici Asistanlığında Yeni Gelişmeler ve Mesleki Sorunlar” adlı çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya konuşmacı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Seyhan Daştan Karadoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Gamze Ay, Yalova Üniversitesi Çınarcık MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünden Öğr. Gör. Özgür Doğan Gürcü, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünden Öğr. Gör. Kevser Buran ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Hukuk Büro Programından Öğr. Gör. Meral Güneş Ergin katıldı.

Konuşmacıların çevrimiçi olarak katıldığı çalıştaya, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü öğrencileri Atatürk Üniversitesi Rektörlük Mavi Salonda dinleyici olarak iştirak etti.

Yönetici asistanlığında ortaya çıkan yeni yaklaşımların ele alınıp mesleki sorunların dile getirildiği çalıştay sonucunda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında var olan sorunların tartışıldı. Bu bağlamda; Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı ön lisans mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilecekleri Büro Yönetimi Öğretmenliği programının kapatılmış olmasının öğrenciler üzerinde olumsuz etkisinin olduğu, Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünün yeniden açılabilmesi için akademisyenler tarafından gerekli girişimlerin yapılması gerektiği, Kamu kurumlarının veri hazırlama ve kontrol işletmeni, büro personeli gibi ilanlarında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencilerine öncelik verilmesi gerektiği, Yönetici asistanlığının meslek kanununun olmamasının meslekleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğu, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sadece Özel Kalem Müdürleri/ Üst Düzey Yönetici Asistanı Mesleki yeterlilikleri belirlenmiş olmasına rağmen, Sekreterlik veya Yönetici Asistanlığı mesleki yeterliliklerinin tespit edilmemiş olmasının eksiklik olduğu, Meslek Liselerinde artık Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinin nadiren olduğu, bu bölümlere öğrencilerin yönlendirilebilmesi için gerekli tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiği, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığına ilişkin her ne kadar şu anda iki tane aktif dernek olsa da mesleği sahiplenecek daha fazla sendika, dernek vb. statüte oluşumlara ihtiyaç duyulduğu tespit edilerek bu hususların çözümü için çalıştaya katılan akademisyenlerin ve Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü hocalarının ortak hareket etmesine karar verildi.

Çalıştay sonunda böyle bir programın gerçekleştirilmesine olanak sağlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Akan’a ve Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Topcuoğlu’na teşekkür edildi.