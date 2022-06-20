Atatürk Üniversitesinde yıl sonu etkinliği düzenlendi

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Sümmani Kültür Merkezi tarafından açılan 2021-2022 Yaygın Kültürel Eğitim kursları başarıyla sona erdi.

2021-2022 Yaygın Kültürel Eğitim faaliyetleri çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Aşık Sümmani Kültür Merkezi ve Palandöken İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan Halk Oyunları ve Müzik kursları yıl sonu etkinlikleri Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda yapıldı.

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen etkinliklere İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Dadaş kent Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Toraman, ERİHDER Kadın Komisyon Başkanı Gülsem Şıhmus, ERİHDER Başkan Yardımcısı Raci Kalaycıoğlu, kursiyer öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlanan etkinlikte açılış konuşması yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, kültürel faaliyetlerin önemine değinerek, Aşık Sümmani Kültür Merkezi tarafından açılan kurslara ilgi gösteren ve katıldıkları kursları başarıyla bitiren kursiyerelere teşekkür etti.

Düzenlenen Müzik ve Halk Oyunları gösterileri sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve katılımcılar tarafından kursiyerlere ve kurs hocalarına teşekkür belgesi verildi.