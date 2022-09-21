Atatürk Üniversitesinde jinekolojik kanserlere farkındalık oluşturuldu

Tüm dünya kadınlarının ve toplumun dikkatini çekmek için 2019’da ilan edilen 20 Eylül Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü münasebetiyle Atatürk Üniversitesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünün öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde üniversite kampüsü, farkındalık gününün simgesi olan mor renkle donatıldı. Üniversitenin girişinden itibaren ağaçlar mor renkli fiyonklarla süslenirken, günün anlam ve önemini belirten pankartlar asıldı. Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde ise öğretim üyeleri tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kadın kanserlerine dikkat çekmek ve bilinirliliğini artırmak amacıyla 20 Eylül’ün Dünya Jinekolojik Kanserler Farkındalık Günü ilan edildiğini belirten Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, amacın jinekolojik kadın kanserlerini önlemeyi ve erken teşhisle vurgu yapmak olduğunu kaydetti. Türkiye’de ortalama 25 bin kadının kadın kanseriyle savaştığını aktaran Kumtepe, kadınların sağlıklı yaşam sürelerini uzatmayı, yaşam kalitelerini artırmayı ve bilinç düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Kumtepe: “Kanserde erken teşhis, tedavi başarısını da artıyor. O nedenle yılda bir kez kendi sağlığınız için zaman ayırın. Çünkü yılda bir kez jinekolojik muayeneye gitmek, hayatınızda çok şeyi değiştirebilir. Kadınlara demek istiyoruz ki, sağlığınıza sahip çıkın, kendinizi ihmal etmeyin. Jinekolojik kanserler hakkında toplumda yeterli farkındalık yok. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem kadınları hem de toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Etkinliklerimizin toplum üzerinde farkındalık oluşturmasını diliyor, bizlere her konuda destek olan, Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanede düzenlenen farkındalık etkinliği, katılımcıların günün anlam ve önemine yönelik iyi niyet ve temennilerini paylaşmalarıyla sona erdi.