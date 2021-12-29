Atatürk Üniversitesinde ebelik sempozyumu düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından Ebelik Sempozyumu çevrim içi (online) olarak iki oturum şeklinde düzenledi.

Sempozyumda; ebelik mesleğinin önemine, doğumda özen gösterilmesi gereken konulara, ebeler üzerine düşen görevlere, psikolojik olarak yaşanan travmaların tedavisine ve doğumda anne hakları ile ebelik alanında kullanılan sanal uygulamalara değinildi.

Oturumun açılış konuşmasında, Atatürk Üniversitesinin planlı ve programlı bir şekilde kurulan ve bu geleneğe uygun bir şekilde çalışmalarına devam eden bir üniversite olduğuna değinen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, üniversitenin 500 bine varan öğrenci kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesinin YÖK tarafından akredite edilerek son haftalarda araştırma üniversitesi unvanını aldığını belirten Çelebi, Sağlık Bilimleri Fakültesinin de üniversitenin başarılı birimlerinden biri olduğunu aktararak şunları kaydetti: “Ebelik, sağlık hizmetlerin en önemli parçalarından biridir. Toplum tarafından kutsal sayılan ebelik, annelik gibi saygı ve sevgi ile anılır ve hiç unutulmaz. Ebeler hem bilimsel hem de sosyal olarak çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

Dekan Tan: “Ebelik Dünyanın En Eski Mesleklerinden Biridir”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tan ise ebeliğin toplumsal saygınlığının yanında tarihi ve işlevselliği olan dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu söyledi. Tan: “Tüm dünyada halk sağlığını korumak için var olan ebelik mesleği, yüklendiği misyon ile toplum için vazgeçilmez meslekler arasında yer alıyor. Toplum için önemli ve saygın bir yere sahip olan ebeler, aynı zamanda halkın sağlık danışmanları olarak da hizmet veriyor. İnsanlık için böylesine önemli bir mesleğin eksikliklerini, zayıf yönlerini ve çözüme kavuşması gereken sorunlarını konuşma fırsatı bulduğumuz Ebelik Sempozyumunun üniversitemizde düzenlenmesine verdiği katkılardan dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ebelik Bağlamında Birçok Konu Ele Alındı

Program kapsamında; Perinatal Dönemde Psikolojik İlk Yardım konusuyla Doç. Dr. Yasemin Aydın Kartal, Doğumda Anne Hakları konusuyla Dr. Öğr. Üyesi Zehra Demet Üst Taşğın, Ebelikte Mobil Uygulamalar konusuyla Doç. Dr. Burcu Yurtsal, Obstetride Sanal Uygulamalar konusunda ise Doç. Dr. Tuba Uçar çeşitli sunumlar gerçekleştirdiler.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ayla Kanbur’un yaptığı oturumda Doç. Dr. Yasemin Aydın Kartal, psikolojik ilk yardıma neden ihtiyaç duyulduğuna, gelecekte yaşanabilen ruhsal travmaların üstesinden nasıl gelindiğine, iyileşmede en etkili yöntemlere, sanılanın aksine profesyonellerin sunduğu bir ruhsal tedavi veya terapiden farklı olduğu konusuna değindi.

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Demet Üst Taşğın ise sağlık alanındaki bildirilerden söz ederek insan hakları çerçevesinden doğumda kadın haklarına kadar birçok konu başlığını ele aldı. Taşğın, insan hakları sağlık politikaların düzenlediği zaman mutlaka insan hakları bünyesinde de düzenlemeler yapılması gerektiğinin altı çizildi.