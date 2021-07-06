Atatürk Üniversitesinde çevrim içi üniversite tanıtım fuarı başladı

Atatürk Üniversitesi, Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında üniversite adaylarıyla bir araya geliyor.

2021 Yükseköğretime Geçiş Sınavının (YKS) ardından Atatürk Üniversitesinin, üniversite adaylarına doğru ve bilinçli bir tercihte bulunmalarına yönelik olarak başlattığı “Seni Ailemize Bekliyoruz” başlıklı Çevrim İçi Üniversite Fuarı başladı. 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek fuar kapsamında adaylar; akademisyenler ve birim yöneticileri tarafından programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler, bilimsel ve akademik proje ve etkinlikler, kampüs yaşamı, ulusal ve uluslararası akreditasyon ve iş birliklerine ilişkin olarak canlı sohbetler ile bilgilendiriliyor. Etkinliğin ilk gününde yüzlerce adayı ağırlayan ve yoğun ilgi gören programlar ile üniversite tercihine ve Erzurum’a ilişkin merak edilen sorular detaylı olarak yanıtlandırılıyor.

64 Yıldır Dinamik ve Çağdaş Bir Eğitim Veriyor

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkez (ATA KARMER) Müdürü Doç. Dr. Neslihan Kulözü Uzunboy’un moderatörlüğünde gerçekleşen Çevrim İçi Üniversite Fuarının açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Atatürk Üniversitesinin; milli mücadele döneminin en önemli kalelerinden biri olan, bu bağlamda tarih kokan mimarisi ve kadim geleneği ile Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakan bir şehirde nefes aldığını belirterek: “Üniversitemiz; birçok medeniyet ve kültürün kavşağında olan Anadolu’nun bekâsı için vakur duruşunu sergileyen Erzurum’da 64 yıllık geleneğin ve deneyimin senteziyle köklü, büyük, dinamik ve çağdaş bir üniversitedir” dedi.

Öğrencilere Özgür, Huzurlu ve Entelektüel Bir Ortam Sunuluyor

Bir üniversite için eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabasının önemine değinen Yurtcan: “Atatürk Üniversitesi bu sorumluluğun farkındadır ve bütün paydaşlarıyla beraber öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin verimli ve etkin biçimde araştırma yapabilecekleri özgür ve huzurlu, entelektüel bir ortam oluşturmuştur. Üniversitemiz seçkin akademik ve idari kadrosuyla, öğrencisi ile yakından ilgilenen, bir aile anlayışı içinde eğitim veren sıcak bir ortama sahiptir. Böyle bir ortamda mutlu ve verimli olacağına inanan öğrencilerimizi üniversitemizi tanımaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi Rehber Bir Kurumdur”

Atatürk Üniversitesinin öğrencilerin kariyer yolunda önemli bir basamak olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversitelerin sadece iyi eğitim veren yerler değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri de hayata geçirecekleri, iyi yaşama imkânı sunma konusunda da rehber kurumlar olduklarını söyledi. Aday öğrencilere seslenen Rektör Çomaklı: “Bilim ve teknoloji ile kültür, sanat, sosyal hayat, alanlarında üretici bir öğretimi önceleyen, değer üreten ve paylaşan bir üniversite olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde; 23 fakülte, 1 yüksekokul, 1 konservatuvar, 12 meslek yüksekokulu, 8 enstitü ve alanlarında yetkin, donanımlı, birikim sahibi seçkin akademik kadrosu ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim yapılıyor. Ayrıca rektörlüğümüze bağlı 38 Araştırma ve Uygulama Merkezi de kendi alanlarında önemli faaliyetlerde bulunuyor. Bunun yanı sıra üniversitemiz Açıköğretim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi bünyesinde yükseklisans programları, karma eğitim lisans programları, önlisans programları ve sertifika programları ile yaklaşık 400 bin öğrencisiyle gelişimini sürdürmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Atatürk Üniversiteli Olmak Ayrıcalıktır”

Yarım asrı geride bırakan tarihi ve akademik tecrübesiyle Atatürk Üniversitesi öğrencisi ve mensubu olmanın bir ayrıcalık olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Atatürk Üniversiteli olma sıfatını hayatınız boyunca gururla taşıyacağınıza inanıyorum. Bu vesileyle üniversitemizi tercih edecek olan herkese şimdiden hoş geldiniz diyor hayatınızın yeni serüveninde hepinize başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Onlarca Program, Aday Öğrencilerle Buluşuyor

Atatürk Üniversitesi YouTube kanalından canlı olarak yayımlanan programlar, sonradan da izlenmesi için kayıt altına alınıyor. “Seni Ailemize Bekliyoruz” mottosu ile startı verilen Çevrim İçi Üniversite Fuarı 9 Temmuz’a kadar aday öğrencilerini misafir etmeye devam edecek.