Atatürk Üniversitesi’nde a’dan z’ye meme kanseri toplantısı

Atatürk Üniversitesi tarafından Ekim ayı boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan meme kanseri farkındalık ayında, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünün hazırladığı A’dan Z’ye Meme Kanseri Toplantısı gerçekleşti.

Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen programda meme kanserini erken evrede tespit edebilmek için kadınların tarama programlarına başvurmaları önerilirken, meme kanserinin tanıdan tedaviye kadar tüm aşamaları hakkında ilgili kliniklerce bilgiler verildi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay’ın yaptığı toplantıda konuşmacılar ise; Meme Kanseri nedir? Tarama programları nelerdir? başlığıyla Doç. Dr. Erdem Karadeniz, Meme kanserinde radyolojik görüntüleme konusuyla Prof. Dr. Fatih Alper, Meme kanseri cerrahi tedavisi konusuyla Dr. Öğr. Üyesi Murat Kartal, Meme kanseri patolojisi konusuyla Doç. Dr. Sevilay Akalp Özmen, Meme kanserinde kemoterapi konusuyla Dr. Mehmet Emin Büyükbayram ve Meme kanserinde radyoterapi konusuyla ise Dr. Öğr. Üyesi Burak Erdemci konuklara meme kanserinin tüm aşamaları ve tedavisi hakkında bilgi verdiler.

Toplantı sonunda dinleyicilerden gelen sorular uzmanlar tarafından yanıtlanarak çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.