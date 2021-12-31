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Atatürk Üniversitesi’nde 21. Yüzyılda şiddet olgusu konulu sempozyum düzenlendi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 21. Yüzyılda Şiddet Olgusu konulu sempozyum düzenlendi.

ERZURUM 31.12.2021, 15:10
Atatürk Üniversitesi’nde 21. Yüzyılda şiddet olgusu konulu sempozyum düzenlendi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 21. Yüzyılda Şiddet Olgusu konulu sempozyum düzenlendi.

29-30 Aralık tarihlerinde çevrim içi (online) olarak düzenlenen sempozyumda şiddetin tanımı, kaynağı ve çeşitlerinden bahsedildiği gibi şiddet önlemede etkili çözüm yöntemlerinden, evde, okulda, iş yerinde ve günlük hayatta yaşanan şiddet ile şiddete maruz kalan bireylere yönelik verilen psikolojik yardım konularından bahsedildi.

Programa; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Öztürk, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Başkanı Adem Solak ile düzenleme kurulu üyeleri, davetliler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şiddet Olgusu Birçok Başlıkta Ele Alındı

Sempozyumun ilk oturumunda Şiddetin Temelleri ana başlığı; Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Başkanı Adem Solak tarafından Sosyal Arabuluculuk, Prof. Dr. Zahir Kızmaz’ın Şiddetin Sosyal Dinamikleri ve Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Kahveci’nin Şiddetin Felsefesi konularını ele almalarıyla başladı.

Okullarda Şiddet konusu ile devam eden sempozyumun ikinci oturumunda; Prof. Dr. Şükrü Ada Okul ve Şiddet, Dr. Öğr. Üyesi İsa Yıldırım Okullarda Şiddet ve Yöneticilerin Rolü, Dr. Öğr. Üyesi Canan Albez Okulda Şiddeti Önlemede Etkili Çözüm Önerileri ve Dr. Öner Solak tarafından Yeni Neslin Suç Alanları değerlendirildi.

Şiddetin Görülme Biçimleri ana başlığı ile süren üçüncü oturumda; Prof. Dr. Naci İspir Medya ve Şiddet, Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Öztürk Spor ve Şiddet, Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin Kadın ve Şiddet, Dr. Öğr. Üyesi Banu Yıldız Şiddetin Kadın Ruhu ve Prof. Dr. Ali Osman Engin Terör ve Şiddet, sempozyumun son oturumda ise ele alınan Fiziksel ve Ruh Sağlığı Açısından Şiddet olgusu; Doç. Dr. Aslı Sis Çelik’in Sağlık ve Şiddet, Uzman Psikolojik Danışman Serkan Cengiz’in Okullarda Şiddet Profilleri, Uzman Psikolojik Danışmanı Merve Perihan Aksoy’un Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinde Şiddet ile ilgili etkinlikler ve son olarak Prof. Dr. Melike Nebiloğlu’nun Yıldız Şiddet Eğilimli Bireylerin Kişilik Özellikleri, Doç. Dr. Neslihan Arıcı Özcan’ın Şiddete Maruz Kalan Bireylere Psikolojik İlk Yardım, Prof. Dr. Figen Akça’nın Çözüm Odaklı Bakış Açısı ile Şiddet sunumları katılımcılara aktarıldı.

Küçükali: “Hiçbirimiz Sorumluluktan Kaçamayız”

Kapanış konuşmasını yapan İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Rıdvan Küçükali: “Şiddet ateşi artık sadece düştüğü yeri yakmıyor; aksine hepimizin, mahallesi, sokağı, evi her zamankinden daha fazla tehdit altında; hepimizin canı bütün zamanlardakinden daha fazla risk altında. Hiçbirimiz bu sorumluluktan kaçamayız. Bu tür projelerle amacımız şiddet ve şiddet sonrasını konuşmanın önüne geçerek somut olarak biz ne yaptık nasıl bu yangını söndürdük demenin derdindeyiz. Bu vesileyle 21. Yüzyılda Şiddet Olgusu Konulu sempozyumun düzenlenmesinde katkı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere, emek veren ve katılan herkese teşekkür ediyor, elde edilen çıktıların hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin katılımcılardan gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerle devam eden sempozyum, sonuç bildirgesinin sunulmasıyla sonra sona erdi.

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