Atatürk Üniversitesi, turizm özel ihtisas komisyonunda yer aldı

Türkiye’yi 2053 vizyonuna taşımada önemli bir yeri olan 12. Kalkınma Planı (2024-2028) kapsamında düzenlenen Turizm Özel İhtisas Komisyonuna Atatürk Üniversitesinden 3 öğretim üyesi katıldı.

Akademi, özel sektör, STK ve turizm sektörünün önemli paydaşlarından oluşan kurul, İstanbul’da 2 gün süren ilk toplantısı yaptı. Toplantıya; Atatürk Üniversitesinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Prof. Dr. Süleyman Toy komisyon üyesi olarak, Doç. Dr. Zafer Türkmendağ ise hem komisyon üyesi hem de komisyon raportör yardımcısı olarak katılarak Atatürk Üniversitesinin turizm politikalarının belirlenmesinde aktif rol oynamasını sağladılar.

Türkiye’nin Turizm Geleceği Planlandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri ile Türkiye’nin 2024-2028 yılları ve uzun vadeli politika, amaç ve alınacak tedbirleri tartışıldı.

Birçok Alandan Katılımcı Komisyonda Yer Aldı

Komisyon katılımcıları, sektörde önde gelen otelcilik, ulaşım, seyahat acentacılığı, turist rehberliği, ilgili sektör ve kamu temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Türkiye’nin uluslararası turizmde pozisyonunu yukarılara taşıyacak önemli politika ve stratejilerini içeren komisyon raporunda ülke turizminin geleceğini şekillendirecek maddelere yer verildi. Raporlama süreci için ilk toplantı 13-14 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da, ikinci toplantı 23-24 Ocak 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Rektör Çomaklı: “Ülke Turizmine Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştiriyoruz”

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bünyesinde barındırdığı Turizm Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının ilgili birçok bölümüyle birlikte ülke turizmine nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini, şehrin ve bölgenin turizm potansiyelini yukarı çekecek birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Erzurum; kültürel ve tarihi mirası oldukça zengin olan, bu varlıklarını doğal güzellikleri ile harmanlayarak ziyaret eden herkeste izler bırakan oldukça güzide bir şehirdir. 2025 Yılı Turizm Başkenti olarak seçilmesi de şehrimizin ne kadar önemli bir konumda olduğunun önemli bir göstergesidir. Bu kapsamda tüm bilgi birikimiyle ülkemizin turizm potansiyeline katkı sunmaya devam eden üniversitemiz, Turizm Özel İhtisas Komisyonuna da hem geçmiş birikimi hem de yeni araştırmaları ile gerekli tüm desteği vermeyi sürdürecektir.”