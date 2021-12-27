banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Trabzonspor’da kupa heyecanı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Kripto para şikayetleri yüzde 998 arttı
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 5.5 büyüklüğünde deprem
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü
Başkent derbisinde ilginç an: Sağlık ekipleri sarı kart gördü

Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK - 1001 Proje sıralamasında ilk 10’da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 7. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 9. sırada yerini aldı. Yine 6 adet proje de geliştirilebilir kapsamında değerlendirilmeye alındı.

ERZURUM 27.12.2021, 10:58
Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK - 1001 Proje sıralamasında ilk 10’da

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı. Buna göre Atatürk Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında 7. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 9. sırada yerini aldı. Yine 6 adet proje de geliştirilebilir kapsamında değerlendirilmeye alındı.

78 üniversitenin 228 projesinin desteklenmeye hak kazandığı TÜBİTAK 1001 Projesi kapsamında 6 projesi kabul edilen Atatürk Üniversitesi ilk 10 üniversite içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Proje kabulünde birçok kriter göz önünde bulunduruluyor

Proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesindeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler göz önünde bulundurulurken, Ufuk 2020 Programı kapsamında doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, çok disiplinli/disiplinler arası projeler, proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite iş birliği ve proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi iş birliği gibi kriterler desteklenecek projelerin belirlenmesi aşamasında etki gösterdi.

1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçlarına göre projesi geçen akademisyenler, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Seçen ve Doç. Dr. Bilal Nişancı, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Cömert Kılıç, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Takkaç Tulgar ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tayfun Üstün oldu.

“Akademisyenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz”

Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin destekleriyle TÜBİTAK projeleri kabul edilen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, proje sayısını artırıcı teşvikler ve öğretim üyelerini destekleyici politikalar geliştirerek daha fazla imkân sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Rektör Çomaklı, “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından 2021 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları açıklandı ve üniversitemizden 6 araştırmacımız bu programlar kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite olarak, evrensel düzeyde nitelikli bilimsel bilgi üreten, Ar-Ge faaliyetleri yürüten, teknoloji üreten, patente dönüştüren ve ürettiği bilimi toplumun yararına sunan araştırma odaklı üniversite olma hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geliştirilen yeni projelerle bulunduğumuz sıralamadan daha yukarı çıkmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8