Atatürk Üniversitesi Senatosundan TOGG Oltu için teşekkür mesajı

Atatürk Üniversitesi Senatosu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yerli otomobili TOGG’un renklerinden birine Oltu ismi verilmesine yönelik teşekkür mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Üretiliş fikrini, emrini ve nihayet varlığını Sayın Cumhurbaşkanımızdan, renklerini Anadolu’muzun eşsiz güzelliklerinin ilhamı ile alan yerli ve millî otomobilimiz TOGG’un, tanıtım renklerinden birini de Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehir olan Erzurum’un Oltu’suna atfen alması, tüm Erzurumlu hemşehrilerimiz ve hassaten Atatürk Üniversitesi için büyük bir sevinç vesilesi olmuştur.

“Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını” temsilen Oltu rengini alan ve diğer renkleri taşıyan yerli ve millî otomobilimizin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Değerli taşıyla meşhur ilçemizin ülkemizin vizyon projelerinden biri olan bir otomobilden fazlası TOGG’la birlikte anılması, Oltu’nun tanıtımına ve marka değerine önemli katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu doğa rengini araştırıp, TOGG’un tanıtım rengi olarak belirleyen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Atatürk Üniversitesi ailesi olarak Türkiye’mizin güçlü ve emin istikbâline yönelik atılacak adımlarda tüm varlığımızla destek olacağımızı bildirir, yüksek teknoloji sistemini barındıran, insan odaklı, empatik ve akıllı çözüm odakları sunan TOGG’un ülkemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra emeği geçen herkese şükran ve saygılarımızı sunuyoruz."