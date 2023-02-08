Atatürk Üniversitesi senatosundan taziye ve destek mesajı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sabaha karşı saat 4.17’de meydana gelen ve Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa’da da önemli derecede hasara sebep olan depremlerin ardından Atatürk Üniversitesi Senatosu tarafından taziye mesajı yayımladı.

08.02.2023 tarih ve 5 sayılı oturumunda alınan 15 sayılı kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü art arda meydana gelen, aletsel büyüklükleri 7,7 ile 7,6 olarak kaydedilen ve Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana başta olmak üzere çevre illerde de etkili olan son yılların en ölümcül deprem felâketi, hepimizi derinden üzmüştür. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.

Devletimiz ve sahip olduğu millî bilinç ve manevi kuvvetle zor günlerde ortaya koyduğu güçlü dayanışma duygusu ile hareket eden vatandaşlarımız, bu felaketin yaralarını saracak güçtedir. Atatürk Üniversitesi de tüm mensupları ve imkânları ile ülkemizin depremin yaralarının sarılması konusunda ciddi bir mücadele içinde olduğu, Devletimizin güçlü varlığı ile sahada olduğu, zamanla yarıştığımız bu süreçte, ilk andan itibaren seferber olmuştur.

Atatürk Üniversitesi olarak deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde, Devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği içindeyiz. Bu bağlamda; içinde hekimlerimizin ve kurtarma ekiplerimizin yer aldığı AFAD gönüllüsü personelimiz, deprem bölgesine gitmek üzere görevlendirilmiş, Yönetim Kurulumuzca Atatürk Üniversitesi Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan nakdî yardım yapılması kararı alınmış, aynî ve nakdî yardım yapmak üzere akademik ve idari personelimizle öğrencilerimiz, Devletimizin ilgili birimlerine yönlendirilmiştir. Felaket günleri aynı zamanda imtihan zamanlarıdır. Deprem travmasını yaşayan vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak üzere tek yürek tek bilek olduk. En kısa zamanda kurtarılacak canların müjdelerini bekliyoruz. Dualarımız Devletimiz ve vatandaşlarımızla.

Diğer taraftan, Yükseköğretim Kurulu’nun basın açıklamasında belirtildiği gibi, deprem bölgesinde yaşayan tüm öğrencilerimize gerekli desteği ve kolaylığı sağlayacağımızı ifade etmek isteriz. Ayrıca bütün imkânlarımızı depremden etkilenen akademik ve idari personellerimiz için de seferber edeceğimizi beyan ederiz.

Ülkemizin ve milletimizin bir daha böyle acılar yaşamaması temennisiyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve Suriye halkından hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.’