Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof Dr Çomaklı, Türk Anneler Derneği üyeleriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türk Anneler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin dernek binasında düzenlenen kahvaltı programında yaptığı açıklamada, Prof Dr Çomaklı’yı derneklerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, dernek olarak önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Çomaklı ise sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmaya büyük önem verdiklerini belirterek, bugüne kadar 16 sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin kentin beyni olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı, üniversitelerin toplumla entegrasyonunu önemsediklerini ifade etti.

Çomaklı, Atatürk Üniversitesince hazırlanan Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesiyle, istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.

Performansa dayalı hizmet modeliyle akademik değerlendirme yaptıklarını belirten Prof Dr Çomaklı, "Yapılan çalışmalarla ciddi yapısal değişimler oldu. Bölümler bazında akreditasyon oldu. Atatürk Üniversitesi, araştırma üniversitesi oldu. Daha önceden 30 olan paten başvurusu 100’e yükseldi. 20’ye yakın tescil gerçekleşti. Üniversite kurumsal bir yapıya oturdu. Eğitimde mükemmeliyetçiliği önemsiyoruz. Performansa dayalı yönetime geçtik, çalışanla çalışmayanı bir tutmuyoruz. Cumhurbaşkanımızın elinden iki ödül aldık. Bunlardan biri büyük veri, dijital dönüşüm alanındaydı. Büyük data, dönüşümde büyük yol aldık. Akademisyenlerimizle yemek programlarında bir araya gelip, ortak akıl oluşturuyoruz. Gerçek milliyetçilik, gerçek vatanseverlik görevini en iyi şekilde yapmaktır. Üniversiteyi şehirle barıştırdık. STK’larla sosyal kültür ve toplum yararına çalışmalar yapıyoruz. Görevimizin farkındayız, şehrin beyniyiz" dedi.

Her kente üniversite kurulmasının gelişim açısından önemli olduğunu belirten Prof Dr Çomaklı, "Cumhurbaşkanımızın her şehre üniversite kurması önemli bir çalışmadır. Üniversiteler gelişmenin en önemli aktörleridir" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesinde beyin göçü yaşanmadığını belirten Prof Dr Çomaklı, "Şu an üniversitemizde bin 550 öğretim üyemiz bulunuyor. Üniversitemizde beyin göçü yaşanmıyor, sirkülasyon olabiliyor. Tıp Fakültemiz ve Araştırma Hastanemiz sağlıkta tarih yazıyor. Hiç bir hastamız geri dönmüyor. Bölgeye hitap eden bir hastaneyiz" dedi.

Programa Prof Dr Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Prof. Dr Atila Keskin, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof Dr Turgut Göğebakan, Prof Dr Hüseyin Özer, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof Dr Yücel Kadıoğlu, Dr Öğretim Üyesi Ahmet Tevfik Kıyıcı, Türk Anneler Derneği Başkan Yardımcısı Gülcan Nazlı ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.