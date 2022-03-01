Atatürk Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde devir teslim töreni yapıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ikinci kez rektörlük görevine atanmasıyla birlikte Rektör Yardımcılığı görevine başlayan Prof. Dr. Selahattin Çelebi, emekli olması nedeniyle görevini Prof. Dr. Turgut Göğebakan’a devretti.

Misafirlerini rektörlük makamında ağırlayan eden Rektör Çomaklı, bir buçuk yıl boyunca rektör yardımcılığı görevini sürdüren Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin Çelebi’nin emekli olması hasebiyle üniversite yönetimi olarak yemek programı düzenlediklerini ve vermiş olduğu üstün hizmetten dolayı kendisine şükranlarını ilettiklerini aktardı.

Rektör Çomaklı: “Birlik ve Beraberlik İçerisinde Çalışarak Hedeflerimize Daha da Yaklaşıyoruz”

Akademik ve idari birimleri, akademik örgütlenmesi, yapılan eğitim öğretim ve araştırma merkezleri ve sosyal donatıları ile gelişimini öngörülen hedeflere uygun olarak sürdüren Atatürk Üniversitesinin bugün gelinen aşamada ülkemizin saygın yüksek öğretim kurumları içinde yerini alarak sahip olduğu misyon, vizyon ve değerleriyle her geçen gün hedefine bir adım daha yaklaştığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu süreçte hem önceki hem de şimdiki dönem yönetim ekibinin üstün gayretlerinin elde edilen başarılarda belirleyici bir rol oynadığını söyledi.

Bu düşüncelerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğu Prof. Dr. Selahattin Çelebi’ye emeklerinden ve başarılı yöneticiliğinden dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, bundan sonra da Çelebi’nin bilgi ve birikiminden istifade etmeye devam edeceklerini söyledi. Görevi devralan Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turgut Göğebakan’a da başarılar dileyen Çomaklı, birlik ve beraberlik içerisinde Atatürk Üniversitesinin başarısı için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

“Görevler Değişir, Baki Olan Kurumdur, Dostluktur”

Ülke yükseköğretimi için önemli bir konumda olan ve ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesinin birçok kademesinde görev yaptığını aktaran Prof. Dr. Selahattin Çelebi, en nihayetinde Rektör Yardımcılığı ile böylesine tarihi bir misyonu içinde barındıran kuruma hizmet ederek emekliye ayrılıyor olmanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Prof. Dr. Göğebakan’ın üniversite için önemli hizmetlerde bulunacağına yürekten inandığını belirten Prof. Dr. Çelebi, kendisine görevi devretmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, muvaffakiyetler diledi. Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite mensuplarından helallik isteyen Çelebi, görevlerin değişeceğini, baki olanın kurumlar ve dostluklar olduğunu ifade ederek bundan sonra da Atatürk Üniversitesinin hizmetinde olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

“Hep Birlikte Daha İyiye, Daha Güzele”

Görevi devralan Prof. Dr. Talat Göğebakan ise, Prof. Dr. Çelebi’nin başarılı görev dönemini örnek alıp, var olan birlik ve beraberlik ortamını devam ettirerek görevini hakkıyla ifa etmek için çalışacağını belirtti. Kurumlardaki çalışmalarının bir anlamda bayrak yarışı olduğunu belirten Göğebakan: “Bu bayrak yarışında hocamız bayrağı bize teslim diyor. Hocamıza bugüne kadar yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bundan sonra da bizim çalışmalarımıza destek vereceğine kesinlikle eminim. Bu vesileyle, ekibinde şahsıma yer veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üst yönetimimiz ile hep birlikte daha iyiye, daha güzele, daha mükemmele ulaşma gayretlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.