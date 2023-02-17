Atatürk Üniversitesi psikososyal destek ekibi ile 5. yardım tırı deprem bölgesine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından Atatürk Üniversitesi, deprem bölgesine desteğini sürdürüyor.

On bir ilde yıkıcı etkiye sebep olan depremin meydana geldiği ilk andan itibaren afet bölgelerine yönelik yardımlarına aralıksız devam eden Atatürk Üniversitesi; şimdiye kadar 100 personeli ile 4 yardım tırını depremin yaralarını sarmak üzere yolcu etmesinin ardından, üniversite personelinden oluşan 50 Psikososyal Destek ve Rehabilitasyon Uzmanı ile 5. yardım tırını da deprem bölgesine sevk etti.

Yaşanan deprem nedeniyle ağır ruhsal travmaya maruz kalan ya da buna şahit olan insanların, en az gıda ve barınma kadar ihtiyaçları olan psikososyal desteği de sağlamak üzere 50 kişiden oluşan uzman ekip, bölgedeki depremzedelere yardımcı olmak üzere Malatya’ya ulaştı ve çalışmalara hemen başladı. Ayrıca; daha önce 4 yardım tırını deprem bölgesine gönderen Atatürk Üniversitesi, Kalkındırma Vakfı aracılığıyla hazırlanan yardım malzemelerini hazır hale getirerek afet bölgesine uğurladı.

Rektör Çomaklı: “Hem Fiziksel Hem de Zihinsel Tahribatı El Birliği ile Onaracağız”

Depremzedelerin yaralarını sarmak için yardıma devam ettiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ilk günden itibaren devam ettikleri yardım seferberliğini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin yaşatmış olduğu hem fiziksel hem de zihinsel tahribatı el birliği ile onaracaklarını ifade eden Rektör Çomaklı: “Sağlık personelimiz ile yaralılarımıza, destek ekibimiz ile depremzedelerimize ilk andan itibaren yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Dün itibariyle de yolcu ettiğimiz ve bugün bölgeye ulaşan 50 Psikososyal Destek ve Rehabilitasyon Uzmanımız ile ruhsal ve zihinsel tahribatı onarmak için bölge halkımızın yanında olacağız. İlk şoku atlattıktan sonra en az yeme-içme ve barınma ihtiyacı kadar önemli olan psikolojik destek ayağını da yönetecek donanıma sahip olan üniversitemiz; depremzedelerin yaşanan olayı anlamlandırmaları ile toparlanmalarını desteklemek amacıyla sahada olacak” dedi.

“Verilecek Destek, Sosyal Huzurun Sağlanmasına Katkısı Sağlayacak”

Verilecek psikososyal destek ile iyileştirme sürecinde muhataplarını rahatlatmak, yönlendirmek, olumsuzluklarla başa çıkma yöntemlerini öğreterek toplumun kendi normaline dönmesine yardımcı olacaklarını aktaran Rektör Çomaklı, verilecek destekle bireylerin değişen koşullar sonucu artan gerilimlerinin azalmasına ve sosyal huzurun sağlanmasına da katkısı olacağını söyleyerek: “Bu anlamda uzmanlarımızca verilecek desteği, toplumu bir arada tutan etmenlerin kuvvetlendirilmesinde kilit rol oynayacak bir araç olarak görüyoruz. Bu düşüncelerle; hem deprem bölgesinde görev alan Psikososyal Destek ve Rehabilitasyon Uzmanlarımıza hem de yardım tırımızdaki arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, ülkemizin bir daha bu ve benzeri acılar yaşamamasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.