Atatürk Üniversitesi proje üreten üniversiteler arasında 5. sırada yer aldı

Atatürk Üniversitesinde geliştirdikleri projelerle çeşitli programlardan destek almaya hak kazanan akademisyenler, bilime yapılan katkının yanı sıra Atatürk Üniversitesi ismini de tüm platformlarda duyurmaya devam ediyor.

Bu çerçevede geliştirilen ve 2022 yılı 1. dönem "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" bağlamında sunulan 10 proje doğrudan destek almaya hak kazanarak Atatürk Üniversitesinin proje üreten üniversiteler arasında 5. sırada yer almasını sağladı. Devam eden süreçte C+ alarak bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan 5 projeden 3 tanesi daha desteklendi. Desteklenmeye değer bulunan proje yürütücüsü akademisyenlere ise tebrik ziyaretleri gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın tebriklerini iletmek üzere gerçekleştirilen ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ile Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Bilal Nişancı ve Doç. Dr. Selda Örs Cırık katılırken, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Kazım Karabekir Fakültesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek ve Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Gökhan Arslan da ziyarete refakat etti.

2022 yılı 1. dönem 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesindeki bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilmesine karar verilen projelerden onay alan Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ve Prof. Dr. Saltuk Buğrahan Ceyhun ile bir araya gelindi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın vizyonu, üniversite mensuplarının da üstün gayretleri neticesinde Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinin bilim insanlarına daha çok destek vereceğini ifade eden Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, proje kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için atılan adımların karşılığının alındığını ve bundan sonraki süreçte de gerekli desteklerle birlikte yeni başarıların geleceğine inancının tam olduğunu söyledi.