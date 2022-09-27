Atatürk Üniversitesi öğrencilerine sosyal hizmet farkındalığı standı

Atatürk Üniversitesi 65’inci Akademik Yılı açılış programı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi yerleşkelerinde farkındalık stantları açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğününde stant açtığı yerleşkede öğrencilere sosyal hizmet konusunda bilgi verildi. ASH İl Müdürü Cemil İlbaş ve ASH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen’inde katıldığı standa, öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı. ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, sosyal hizmet alanında yapılan çalışmaları öğrencilerle paylaşarak, farkındalık çalışması yaptıklarını ifade etti.

Öğrencilere sosyal hizmet alanında yapılan çalışmaları anlattıklarını belirten İlbaş, kız öğrencilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

KADES uygulamasının önemine değinen İlbaş, ‘’KADES, kadınların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar. Meslek elemanlarımız bu konuda kız öğrencilerimizi bilinçlendiriyor. Yine aynı şekilde kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi hedefiyle gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde hazırlanan broşürlerimizi erkek öğrencilerimize dağıtıyoruz. Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde kalan özel bireylerimizce hazırlanan el sanatları ürünlerimizin de tanıtımını yaparak, engelliler konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Yeni akademik yılının üniversitemiz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.